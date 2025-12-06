Националният селекционер Александър Димитров трябва да си поднови лиценза

Лицензите на селекционера на България Александър Димитров и този на младежите Тодор Янчев изтичат в края на годината. Двамата трябва да преминат опреснителен курс, като той е насрочен за средата на декември в треньорската школа.
В списъка със специалисти, чиито лицензи изтичат, фигурират още няколко имена. Сред тях е помощникът на Александър Димитров - Явор Вълчинов. Включени са също наставникът на ЦСКА Христо Янев и спортният директор Бойко Величков, съобщава “24 часа”.
Бившият треньор на "червените" Александър Томаш също е в списъка. Сред изтъкнатите футболисти са Радостин Кишишев, Светослав Тодоров, Росен Кирилов, Здравко Здравков, Мариян Христов, Владимир Иванов-Фугата и Викторио Павлов. Бившият наставник на Левски Николай Костов и Петър Колев също трябва да подновят своите лицензи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сашо Вечния некъдърник
10:47 06.12.2025
2 Кумеца
10:52 06.12.2025
3 Така се прави
10:57 06.12.2025