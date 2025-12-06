Новини
Националният селекционер Александър Димитров трябва да си поднови лиценза

6 Декември, 2025 10:36

Опреснителният курс е насрочен за средата на декември в треньорската школа

Националният селекционер Александър Димитров трябва да си поднови лиценза - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Лицензите на селекционера на България Александър Димитров и този на младежите Тодор Янчев изтичат в края на годината. Двамата трябва да преминат опреснителен курс, като той е насрочен за средата на декември в треньорската школа.

В списъка със специалисти, чиито лицензи изтичат, фигурират още няколко имена. Сред тях е помощникът на Александър Димитров - Явор Вълчинов. Включени са също наставникът на ЦСКА Христо Янев и спортният директор Бойко Величков, съобщава “24 часа”.

Бившият треньор на "червените" Александър Томаш също е в списъка. Сред изтъкнатите футболисти са Радостин Кишишев, Светослав Тодоров, Росен Кирилов, Здравко Здравков, Мариян Христов, Владимир Иванов-Фугата и Викторио Павлов. Бившият наставник на Левски Николай Костов и Петър Колев също трябва да подновят своите лицензи.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сашо Вечния некъдърник

    3 0 Отговор
    За какво му е тоя лиценз, да пада по лесно с по 0:4 ли

    10:47 06.12.2025

  • 2 Кумеца

    1 0 Отговор
    С връзкарство и фукане футбол не се прави. Пълен провал с клубните отбори където е бил.

    10:52 06.12.2025

  • 3 Така се прави

    0 0 Отговор
    Да си платят таксата, а опресняването е с пресни пържоли, уискита маркови, и няколко пиленца 18+ да танцуват на масата.

    10:57 06.12.2025

