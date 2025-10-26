Новини
Имаме си европейски шампион по бокс за ученици - Пресиян Генов

Имаме си европейски шампион по бокс за ученици - Пресиян Генов

26 Октомври, 2025 10:22

Мария Благоева заслужи приза за най-добър съдия по време на шампионата

Имаме си европейски шампион по бокс за ученици - Пресиян Генов - 1
Снимка: БФ Бокс
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Имаме си европейски шампион по бокс за ученици - Пресиян Генов. Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков талантът ни ликува на първенството в Будва, Черна гора, предава БТА.

Генов изигра страхотен мач по пътя към победата над Дамиано Ризо. Националът ни се справи с италианеца във финалния сблъсък на ринга в Будва. Той показа класа и умения за да изкове успеха, осигурил му златното отличие.

Така България завърши с 4 медала на първенството в Черна гора. Освен титлата на Пресиян, страната ни има още три бронзови отличия в лицето на Ана Добрева (40 кг), Никълъс Николов (66 кг) и Валери Тодоров (80 кг).

Освен силното представяне на ринга, българският бокс получи още едно признание в лицето на Мария Благоева. Красивото лице на БФ Бокс заслужи приза за най-добър съдия по време на Европейското първенство. Тя бе отличена за отличната работа, която показа при отсъжданията си в хода на срещите на шампионата.


Черна Гора
