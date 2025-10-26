Лекари се борят за живота на пилот от Moto3 (ВИДЕО)

Швейцарският Ноа Детвилер е в болница в тежко състояние след инцидент, който се случи преди старта на надпреварата за Гран При на Малайзия рано тази сутрин българско време в Moto3. Детвилер беше ударен от световния шампион Хосе Антонио Руеда по време на опознавателните обиколки, като разликата в скоростта между двамата беше изключително голяма. По някаква причина, най-вероятно механична повреда, Детвилер се движеше много бавни върху идеалната линия на изхода от третия завой, а Руеда влетя с пълна скорост, предава sportal.bg.
Според информация на швейцарския вестник Blick, който се позовава на семейството на пилота, медиците в Малайзия се борят за живота на 20-годишния състезател. Неговият баща Анди заяви пред Blick, че неговият син е загубил много кръв и е направил няколко сърдечни ареста. Засегнати са още белите му дробове и гръбначният стълб.
От тима на Детвилер обявиха, че молим да уважава неговото лично пространство и на този етап няма да се споделят повече детайли.
💔 El accidente de Jose Antonio Rueda con Noah Dettwiler.— Pole (@SrPole_) October 26, 2025
No entiendo cómo después de algo así se puede llegar a correr una carrera.
Desde aquí solamente quiero mandar mi mas sincero cariño la familia de los dos pilotos, espero que salga todo bien.🤞🏽pic.twitter.com/iNe3oCmi3g
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА