Лекари се борят за живота на пилот от Moto3 (ВИДЕО)

26 Октомври, 2025 19:04 455 0

Инцидентът стана на пистата в Малайзия

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Швейцарският Ноа Детвилер е в болница в тежко състояние след инцидент, който се случи преди старта на надпреварата за Гран При на Малайзия рано тази сутрин българско време в Moto3. Детвилер беше ударен от световния шампион Хосе Антонио Руеда по време на опознавателните обиколки, като разликата в скоростта между двамата беше изключително голяма. По някаква причина, най-вероятно механична повреда, Детвилер се движеше много бавни върху идеалната линия на изхода от третия завой, а Руеда влетя с пълна скорост, предава sportal.bg.

Според информация на швейцарския вестник Blick, който се позовава на семейството на пилота, медиците в Малайзия се борят за живота на 20-годишния състезател. Неговият баща Анди заяви пред Blick, че неговият син е загубил много кръв и е направил няколко сърдечни ареста. Засегнати са още белите му дробове и гръбначният стълб.

От тима на Детвилер обявиха, че молим да уважава неговото лично пространство и на този етап няма да се споделят повече детайли.


Малайзия
