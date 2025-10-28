Новини
Реал Мадрид остава без капитана си Дани Карвахал до края на годината

28 Октомври, 2025 07:21 584 0

Реал Мадрид остава без капитана си Дани Карвахал до края на годината - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид се изправя пред сериозно предизвикателство, след като стана ясно, че капитанът на тима Дани Карвахал ще отсъства от терените поне до началото на следващата година. Опитният десен защитник ще се подложи на артроскопска операция за премахване на свободно тяло в дясното коляно – травма, която ще го извади от игра за период между два и три месеца.

Дербито срещу Барселона беляза неговото завръщане след друга травма, като Карвахал влезе в игра в 72-рата минута – първият му официален мач от 27 септември насам. За съжаление, радостта от завръщането му бе краткотрайна, тъй като медицинските прегледи разкриха необходимостта от нова хирургическа интервенция. Тревожното е, че проблемът е в същото коляно, което през миналия сезон го извади от строя за дълго време заради скъсани предни кръстни връзки.

През настоящата кампания Карвахал е записал участие в осем срещи във всички турнири, като е прекарал общо 443 минути на терена. Въпреки неприятната новина, треньорът Чаби Алонсо може да разчита на алтернативи в дясната зона на защитата. Трент Александър-Арнолд вече е напълно възстановен и готов да поеме щафетата, а Федерико Валверде също демонстрира стабилност на тази позиция, след като започна като титуляр срещу Барселона.


