Започват 1/16 финалите за Купата на България

Купа България
1/16 финали:
28 октомври - вторник, 12:45
Спартак Плевен - Ботев Пловдив - пряко по Диема спорт
28 октомври 2- вторник, 13:30
Бдин Видин - Добруджа Добрич
Рилски спортист - Локомотив София
ФК Ямбол - Спартак Варна
28 октомври - вторник, 15:45
Фратрия - Арда Кърджали - пряко по Диема спорт
28 октомври - вторник, 18:45
Дунав Русе - Локомотив Пловдив - пряко по Диема спорт
29 октомври - сряда, 12:00
Миньор Перник - Черно море Варна - пряко по Диема спорт 2
29 октомври - сряда, 13:30
Марек Дупница - Монтана
Спартак Пловдив - Славия
Спортист Своге - Септември София
Севлиево - ЦСКА - пряко по Диема спорт
Витоша Бистрица - Берое Стара Загора
Загорец Нова Загора - Ботев Враца
29 октомври - сряда, 16:30
Хебър Пазарджик - Левски - пряко по Диема спорт
30 октомври - четвъртък, 13:30
Черноморец Бургас - Лудогорец - пряко по Диема спорт
30 октомври - четвъртък, 16:30
Янтра Габрово - ЦСКА 1948 - пряко по Диема спорт
