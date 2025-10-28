Новини
Спорт »
Бг футбол »
Започват 1/16 финалите за Купата на България

Започват 1/16 финалите за Купата на България

28 Октомври, 2025 10:16 373 0

  • купа българия-
  • футбол-
  • левски-
  • цска-
  • лудогорец-
  • берое-
  • ботев пловдив-
  • черно море-
  • миньор перник-
  • хебър

Мачовете са разпределени в три дни

Започват 1/16 финалите за Купата на България - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Купа България
1/16 финали:

28 октомври - вторник, 12:45
Спартак Плевен - Ботев Пловдив - пряко по Диема спорт

28 октомври 2- вторник, 13:30
Бдин Видин - Добруджа Добрич
Рилски спортист - Локомотив София
ФК Ямбол - Спартак Варна

28 октомври - вторник, 15:45
Фратрия - Арда Кърджали - пряко по Диема спорт

28 октомври - вторник, 18:45
Дунав Русе - Локомотив Пловдив - пряко по Диема спорт

29 октомври - сряда, 12:00
Миньор Перник - Черно море Варна - пряко по Диема спорт 2

29 октомври - сряда, 13:30
Марек Дупница - Монтана
Спартак Пловдив - Славия
Спортист Своге - Септември София
Севлиево - ЦСКА - пряко по Диема спорт
Витоша Бистрица - Берое Стара Загора
Загорец Нова Загора - Ботев Враца

29 октомври - сряда, 16:30
Хебър Пазарджик - Левски - пряко по Диема спорт

30 октомври - четвъртък, 13:30
Черноморец Бургас - Лудогорец - пряко по Диема спорт

30 октомври - четвъртък, 16:30
Янтра Габрово - ЦСКА 1948 - пряко по Диема спорт


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ