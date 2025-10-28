Никола Цолов на прага на сензационен дебют във Формула 2 още този сезон

Българският талант Никола Цолов е напът да запише историческо участие във Формула 2, след като се появиха сериозни индикации, че може да седне зад волана на болид от престижната надпревара още през настоящата година.

Изненадваща възможност се открива пред младия пилот, след като Пепе Марти – настоящият състезател на Campos Racing във Формула 2 – обяви, че ще пропусне предпоследния кръг в Катар. Причината за отсъствието на испанеца е фокусът му върху подготовката за дебюта във Формула Е, чийто сезон стартира в Бразилия по същото време, когато се провежда и финалното състезание в Абу Даби. Така, надпреварите в Баку се оказаха последни за Марти във Формула 2 за тази година.

Според информация, разпространена от популярната страница RBJT Updates, която следи изкъсо развитието на пилотите от програмата на Red Bull, шансовете Никола Цолов да заеме овакантеното място в Campos за последните два старта са повече от реални. Ако това се случи, българският ас ще се изправи срещу най-добрите млади таланти в света на моторните спортове и ще получи безценен опит на най-високо ниво.

Очаква се в следващите дни да има официално потвърждение от отбора.