Никола Цолов остана 12-и в Абу Даби във Формула 2

Пилотът на Компос Рейсинг Никола Цолов завърши на 12-о място финалното състезание на годината във Формула 2 на Гран при на Абу Даби. Българинът тръгна от 12-а позиция, като я запази в края, въпреки че мина през различни етапи по време на състезанието, предава БТА.



Той отстъпи на 15-о място в един момент, но се изкачи до 6-о, тъй като голяма част от пилотите пред него влязоха рано в бокса за смяна на гумите. В 11-ата обиколка на пистата се появи кола за сигурност заради инциденти в момент, в който Арвинд Линдблад се канеше да атакува първата позиция на Леонардо Форнароли, който си осигури титлата още в края на миналия месец.



В 19-ата обиколка Цолов дори се изкачи на пета позиция, но след това загуби позиция срещу Джошуа Дюрксен, който беше с нови гуми и имаше по-добро темпо. След това бе изпреварен и от Дино Беганович.



По време на 28-а обиколка Цолов най-после влезе в бокса за смяна меките си гуми и се завърна на пистата на 15-о място. До края той се изкачи 12-и, но не завърши в зоната на точките.



Победител в Абу Даби стана парагвайският пилот Джошуа Дюрксен от AIX Racing, който спечели и първото състезание за годината, а вчера бе втори в спринта. Чехът Роман Станек от Инвикта Рейсинг завърши на втора позиция, а последното място на подиума бе италианецът Габриеле Мини от Према Рейсинг.



Четвърти остана шведът от босненски произход Дино Беганович, който имаше наказание от пет секунди, а пети завърши германецът Оливер Гьоте.

Шампион при пилотите стана италианецът Леонардо Форнароли, а при тимовете триумфира Инвикта Рейсинг.

