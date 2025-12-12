Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов записа осмо и 16-о време в последните тренировки в Абу Даби

12 Декември, 2025 22:30 500 0

  • никола цолов-
  • формула 2-
  • тренировки

Сезон 2025 във Формула 2 завърши официално днес

Никола Цолов записа осмо и 16-о време в последните тренировки в Абу Даби - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Никола Цолов записа осмо и 16-о време в третия и последен ден на тестовете на Формула 2 в Абу Даби. Българският пилот на Campos Racing записа най-добрата си обиколка за 1:37.466 минути на 5.281-километровата писта, на която спечели и първия си подиум преди седмица.

Цолов постигна рекордното си време в сутрешната сесия, както го направи и ден по-рано. Българинът остана на 0.313 секунди от първенеца Александър Дън, като в моменти от сесията бе подгласник на пилота на Rodin Motorsport.

Времето на Цолов спадна в следобедната сесия, когато той записа най-добра обиколка за 1:41.137, но този път при 57 тура на трасето. По време на втората тренировка българинът и останалите пилоти от Формула 2 залагаха на значително по-дълги стинтове, за да симулират състезателната обстановка за следващата година.

Днешните тренировки бяха официален край на годината във Формула 2. Сезон 2026 започва в Мелбърн в дните 6-8 март.


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
