Цветомир Найденов: "Играта на ЦСКА до 82 минута беше за Шампионска лига"

ЦСКА 1948 надделя над Лудогорец с впечатляващ резултат 5:4 в дербито на 13-ия кръг от Първа лига. Мачът се превърна в истинско зрелище, което ще се помни дълго от феновете на българския футбол. „Червените“ демонстрираха изключителна доминация през по-голямата част от срещата и до 82-ата минута водеха убедително с 5:1. В последните минути обаче „орлите“ от Разград показаха характер и върнаха три бързи гола, превръщайки финала на двубоя в истинска драма.

След края на този емоционален сблъсък, финансовият двигател на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, не скри възторга си. В социалните мрежи той похвали отбора, като подчерта, че представянето до 82-ата минута е било достойно за полуфинал в Шампионската лига.

"Изгледах мача с Лудогорец наново. Играта на ЦСКА до 82 минута беше за Шампионска лига, полуфинал. 5:1 - футболно пребиване. После треньорът реши да се прави на треньор, а футболистите решиха да се правят на Бразилия. Ама 5:4 си е по-добре от 1:0. Браво, Майстори", написа Найденов във Фейсбук профила си.