Новини
Спорт »
Бг футбол »
Цветомир Найденов: "Играта на ЦСКА до 82 минута беше за Шампионска лига"

Цветомир Найденов: "Играта на ЦСКА до 82 минута беше за Шампионска лига"

28 Октомври, 2025 14:37 695 9

  • цска 1948-
  • лудогорец-
  • първа лига-
  • цветомир найденов-
  • футбол-
  • дерби-
  • резултат-
  • полуфинал-
  • шампионска лига-
  • спортни новини

Финансовият благодетел на "червените" коментира победата над Лудогорец

Цветомир Найденов: "Играта на ЦСКА до 82 минута беше за Шампионска лига" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 надделя над Лудогорец с впечатляващ резултат 5:4 в дербито на 13-ия кръг от Първа лига. Мачът се превърна в истинско зрелище, което ще се помни дълго от феновете на българския футбол. „Червените“ демонстрираха изключителна доминация през по-голямата част от срещата и до 82-ата минута водеха убедително с 5:1. В последните минути обаче „орлите“ от Разград показаха характер и върнаха три бързи гола, превръщайки финала на двубоя в истинска драма.

След края на този емоционален сблъсък, финансовият двигател на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, не скри възторга си. В социалните мрежи той похвали отбора, като подчерта, че представянето до 82-ата минута е било достойно за полуфинал в Шампионската лига.

"Изгледах мача с Лудогорец наново. Играта на ЦСКА до 82 минута беше за Шампионска лига, полуфинал. 5:1 - футболно пребиване. После треньорът реши да се прави на треньор, а футболистите решиха да се правят на Бразилия. Ама 5:4 си е по-добре от 1:0. Браво, Майстори", написа Найденов във Фейсбук профила си.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гонзо

    12 2 Отговор
    Шампионски селя нин си ти Цеко

    14:38 28.10.2025

  • 2 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ЗА КОЛКО ПАРИ СЕ РАЗБРАХТЕ С ДОМУСАГА

    14:47 28.10.2025

  • 3 Цеката е кууууха лейкаааа

    2 0 Отговор
    Тати тати направи бизнеса

    14:49 28.10.2025

  • 4 Думи няма

    1 1 Отговор
    Цирк Тото

    14:49 28.10.2025

  • 5 Фънки

    1 1 Отговор
    Ценко кажи колко процента от ефбета прехвърли на лъчо мозъка и котараците

    14:58 28.10.2025

  • 6 Изненадааа

    2 2 Отговор
    щом бастун като чочко вкара 2 гола и изтърва дузпа, начи е имало некви договорки, трябваше май да е 5:5 ..............

    Коментиран от #9

    15:03 28.10.2025

  • 7 Пацо

    3 1 Отговор
    Смешник никога няма да станете шампиони,първо имаш селски стадион,нямаш ресурс а за публика да не говорим.И в четворката няма да си.

    15:14 28.10.2025

  • 8 кУмУнист

    1 1 Отговор
    Новия хазартен покемон на герб се оказа фейсбук нинджа. Цека баце, то футбола се играе минимум 90 минути, я кажи как ви натресоха за 15 минути 3 гола, че изтърваха и дузпа. Да наистина футболистите на бистришките тигри унизиха не българите от Разград, но за секунди се издъниха и щеше да реве в нета.

    15:28 28.10.2025

  • 9 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Изненадааа":

    Чочев често вкарва важни голове. Дори на споменато за предни 2 победи, едната май с 2 негови гола за ЦСКА 1948 над Лудогорец. Когато направиха 2:2 с тях и ЦСКА-София излезе първи 2 кръга преди края, пак Чочев вкара гола. Не случайно дори в компютърна игра за мениджмънт, го водеха единственият български футболист Модел ситизен/гражданин.
    Мачът бе все едно съдбата си играе на зарове. Не знаеш в кой момент какво ще стане.
    А за това колко мърляво завършиха ЦСКА 1948 бих им се накарал, ако съм треньор. Вместо да вкарат още и имаха шансове. Но частично и той има вина със смени, като и на един 16 годишен. Преди това на Марио Бойчев на 17 години.

    15:48 28.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ