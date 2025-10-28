Цветомир Найденов: "Играта на ЦСКА до 82 минута беше за Шампионска лига"

ЦСКА 1948 надделя над Лудогорец с впечатляващ резултат 5:4 в дербито на 13-ия кръг от Първа лига. Мачът се превърна в истинско зрелище, което ще се помни дълго от феновете на българския футбол. „Червените“ демонстрираха изключителна доминация през по-голямата част от срещата и до 82-ата минута водеха убедително с 5:1. В последните минути обаче „орлите“ от Разград показаха характер и върнаха три бързи гола, превръщайки финала на двубоя в истинска драма.
След края на този емоционален сблъсък, финансовият двигател на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, не скри възторга си. В социалните мрежи той похвали отбора, като подчерта, че представянето до 82-ата минута е било достойно за полуфинал в Шампионската лига.
"Изгледах мача с Лудогорец наново. Играта на ЦСКА до 82 минута беше за Шампионска лига, полуфинал. 5:1 - футболно пребиване. После треньорът реши да се прави на треньор, а футболистите решиха да се правят на Бразилия. Ама 5:4 си е по-добре от 1:0. Браво, Майстори", написа Найденов във Фейсбук профила си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гонзо
14:38 28.10.2025
2 Боруна Лом
14:47 28.10.2025
3 Цеката е кууууха лейкаааа
14:49 28.10.2025
4 Думи няма
14:49 28.10.2025
5 Фънки
14:58 28.10.2025
6 Изненадааа
Коментиран от #9
15:03 28.10.2025
7 Пацо
15:14 28.10.2025
8 кУмУнист
15:28 28.10.2025
9 Някой
До коментар #6 от "Изненадааа":Чочев често вкарва важни голове. Дори на споменато за предни 2 победи, едната май с 2 негови гола за ЦСКА 1948 над Лудогорец. Когато направиха 2:2 с тях и ЦСКА-София излезе първи 2 кръга преди края, пак Чочев вкара гола. Не случайно дори в компютърна игра за мениджмънт, го водеха единственият български футболист Модел ситизен/гражданин.
Мачът бе все едно съдбата си играе на зарове. Не знаеш в кой момент какво ще стане.
А за това колко мърляво завършиха ЦСКА 1948 бих им се накарал, ако съм треньор. Вместо да вкарат още и имаха шансове. Но частично и той има вина със смени, като и на един 16 годишен. Преди това на Марио Бойчев на 17 години.
15:48 28.10.2025