Спартак Варна с категоричен успех над Ямбол за Купата на България

28 Октомври, 2025 15:36

"Соколите" победиха с 3:1

Спартак Варна с категоричен успех над Ямбол за Купата на България - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Варненският Спартак демонстрира самочувствие, като без особени затруднения елиминира Ямбол в мач от турнира за Купата на България по футбол. "Соколите" излязоха победители с 3:1 като гости и си осигуриха място на осминафиналите.

Още в началните минути на срещата варненци показаха, че са дошли за победа. Луис Пахама откри резултата в 8-ата минута, а само десет минути по-късно Даниел Халачев удвои преднината на гостите.

След почивката Иван Алексиев сложи точка на спора с трети гол за Спартак в 56-ата минута, с което на практика реши изхода на двубоя.

Домакините от Ямбол, които заемат седмата позиция в Югоизточната Трета лига, успяха да върнат едно попадение чрез Георги Динков в 81-ата минута, но това се оказа недостатъчно.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Само

    0 0 Отговор
    Спартак Вн

    15:49 28.10.2025

