Драматичен обрат в Самоков: Локомотив София се измъкна срещу Рилски спортист в Купа на България

В истински футболен трилър, разиграл се на стадиона в Самоков, Локомотив София успя да се класира за осминафиналите на Sesame Купа на България, след като надви Рилски спортист с 3:2.

"Железничарите" преминаха през куп изпитания, но в крайна сметка триумфираха с късен победен гол, който ги изпрати в следващата фаза на турнира.

Домакините от Рилски спортист започнаха вихрено и още в шестата минута поведоха в резултата чрез опитния Венцислав Христов, познат на феновете от престоя си в Левски и Берое.

Локомотив не се предаде и в 29-ата минута Садио Дембеле възстанови равенството, връщайки интригата в мача.

След почивката драмата се разгоря с нова сила. Христов отново изведе Рилски спортист напред в 60-ата минута, но само пет минути по-късно Патрик-Габриел Галчев върна надеждите на гостите с изравнително попадение.

Когато всички очакваха двубоят да се реши в продължения, Кауе Карузо се превърна в герой за Локомотив София, реализирайки победния гол в последните секунди на редовното време.

Така столичният тим, макар и с много усилия, си осигури място сред най-добрите 16 в турнира.