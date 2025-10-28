Новини
Байерн Мюнхен набеляза Фисник Аслани за евентуален наследник на Хари Кейн

28 Октомври, 2025 18:52

Transfermarkt оценява стойността на нападателя на 18 милиона евро

Байерн Мюнхен набеляза Фисник Аслани за евентуален наследник на Хари Кейн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Баварският колос Байерн Мюнхен вече гледа към бъдещето и активно търси нови попълнения за атаката си. Според авторитетния журналист Флориан Плетенберг, ръководството на германския шампион е хвърлило око на нападателя на Хофенхайм – Фисник Аслани.

Младият косовски национал, който е само на 23 години, се очертава като потенциален заместник на английската звезда Хари Кейн, като се очаква евентуалното му привличане да се осъществи през сезон 2026/27.

Аслани впечатлява с изявите си през настоящата кампания – в рамките на девет мача във всички турнири той вече е реализирал шест попадения и е асистирал за още два гола. Тези резултати не са останали незабелязани от скаутите на Байерн, които са включили името му в списъка с приоритетни трансферни цели.

Договорът на Фисник Аслани с Хофенхайм е валиден до края на юни 2029 година, което може да усложни евентуалните преговори между двата клуба.

Transfermarkt оценява стойността на нападателя на 18 милиона евро – сума, която не би затруднила финансово гранда от Мюнхен.




