Любомир Минчев се завръща начело на националния баскетболен отбор на България

28 Октомври, 2025 19:18 484 0

Специалистът изкара кратък престой като старши треньор на косовския Бора

Любомир Минчев се завръща начело на националния баскетболен отбор на България - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Любомир Минчев отново поема кормилото на мъжкия национален тим на България по баскетбол Решението бе взето днес по време на заседание на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол, където опитният специалист бе предпочетен пред конкурентите си Стефанос Дедас и Валтер ди Рафаеле. Така Минчев се завръща на познатия пост, наследявайки Росен Барчовски, който преди пет години го замени.

След кратък престой като старши треньор на косовския Бора, където работи през настоящия сезон, Минчев избра да се завърне у дома и да поеме отговорността за националния отбор. Този ход бележи нова страница за „лъвовете“, които под негово ръководство вече са постигали значими успехи. В периода 2016-2019 г. Минчев изигра ключова роля за възраждането на българския баскетбол. Под негово ръководство националите се класираха за Евробаскет 2022, а атмосферата в отбора се промени коренно. Той изведе „трикольорите“ в квалификациите за Европейското първенство през 2017 г., провело се във Финландия, Израел, Румъния и Турция, както и в битките за място на Мондиал 2019 в Китай.

Роденият в София 55-годишен треньор е добре познато име в родния баскетбол. През годините той е водил редица елитни клубове като Левски, Лукойл Академик, Черно море Тича и Берое Стара Загора, а също така е натрупал международен опит с косовския Трепча. Минчев е работил и с младежките национални гарнитури до 18 и 20 години, доказвайки се като стратег с нюх към развитието на младите таланти.


Новини по спортове:
