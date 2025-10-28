Григор Димитров с поражение на двойки

Григор Димитров и Никола Маю (Франция) отпаднаха в първия кръг на двойки на тенис турнира на твърда настилка в зала от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

Сблъсъкът, който продължи час и 32 минути, предложи истинско зрелище за феновете, но в крайна сметка Димитров и Маю се преклониха пред класата на съперниците си – Едуар Роже-Васлен (Франция) и Юго Нис (Монако) с 4:6, 7:5, 4:10.

Въпреки борбения дух и несломимата воля, българо-френската двойка не успя да се противопостави на опитните специалисти при дуетите.

Въпреки разочарованието, Григор Димитров няма време за почивка. Още утре го очаква ново предизвикателство – среща на сингъл с бившия световен номер 1 Даниил Медведев.