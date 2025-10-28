Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров с поражение на двойки

Григор Димитров с поражение на двойки

28 Октомври, 2025 22:39 441 0

  • григор димитров -
  • никола маю -
  • франция-
  • двойки-
  • тенис -
  • турнир-
  • мастърс-
  • париж

Българинът и Никола Маю (Франция) отпаднаха в първия кръг на "Мастърса" в Париж

Григор Димитров с поражение на двойки - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров и Никола Маю (Франция) отпаднаха в първия кръг на двойки на тенис турнира на твърда настилка в зала от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

Сблъсъкът, който продължи час и 32 минути, предложи истинско зрелище за феновете, но в крайна сметка Димитров и Маю се преклониха пред класата на съперниците си – Едуар Роже-Васлен (Франция) и Юго Нис (Монако) с 4:6, 7:5, 4:10.

Въпреки борбения дух и несломимата воля, българо-френската двойка не успя да се противопостави на опитните специалисти при дуетите.

Въпреки разочарованието, Григор Димитров няма време за почивка. Още утре го очаква ново предизвикателство – среща на сингъл с бившия световен номер 1 Даниил Медведев.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ