Борусия Дортмунд елиминира Айнтрахт Франкфурт след дузпи за Купата на Германия

Борусия Дортмунд си осигури място на осминафиналите в турнира за Купата на Германия, след като излезе победител в истински футболен трилър срещу Айнтрахт. Срещата, изиграна на стадиона във Франкфурт завърши 1:1 в редовното време, а при дузпите Борусия се наложи с 4:2.

Още в началото домакините от Айнтрахт дадоха заявка за победа – в 7-ата минута Ансгар Кнауф се разписа след майсторско подаване от опитния Марио Гьотце, с което изведе тима си напред. Въпреки ранния шок, "жълто-черните" не се предадоха и след почивката върнаха интригата. В 48-ата минута Юлиан Бранд възстанови равенството с прецизен удар, с който върна надеждите на гостите. До края на редовното време и в продълженията двата отбора не успяха да си отбележат нови попадения, което доведе до изпълнение на дузпи.

При наказателните удари Борусия Дортмунд демонстрира по-здрави нерви и спечели с 4:2, след като Рицу Доан и Фарес Шаиби пропуснаха за Айнтрахт.