Новини
Спорт »
Световен футбол »
Борусия Дортмунд елиминира Айнтрахт Франкфурт след дузпи за Купата на Германия

Борусия Дортмунд елиминира Айнтрахт Франкфурт след дузпи за Купата на Германия

29 Октомври, 2025 06:49 442 0

  • борусия дортмунд-
  • айнтрахт франкфурт-
  • купа на германия-
  • дузпи-
  • осминафинал-
  • футбол-
  • резултат-
  • новини-
  • спорт

В редовното време срещата завърши 1:1

Борусия Дортмунд елиминира Айнтрахт Франкфурт след дузпи за Купата на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Борусия Дортмунд си осигури място на осминафиналите в турнира за Купата на Германия, след като излезе победител в истински футболен трилър срещу Айнтрахт. Срещата, изиграна на стадиона във Франкфурт завърши 1:1 в редовното време, а при дузпите Борусия се наложи с 4:2.

Още в началото домакините от Айнтрахт дадоха заявка за победа – в 7-ата минута Ансгар Кнауф се разписа след майсторско подаване от опитния Марио Гьотце, с което изведе тима си напред. Въпреки ранния шок, "жълто-черните" не се предадоха и след почивката върнаха интригата. В 48-ата минута Юлиан Бранд възстанови равенството с прецизен удар, с който върна надеждите на гостите. До края на редовното време и в продълженията двата отбора не успяха да си отбележат нови попадения, което доведе до изпълнение на дузпи.

При наказателните удари Борусия Дортмунд демонстрира по-здрави нерви и спечели с 4:2, след като Рицу Доан и Фарес Шаиби пропуснаха за Айнтрахт.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ