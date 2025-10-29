Новини
Валенсия разгроми Марасена и продължава напред за Купата на Краля

29 Октомври, 2025 07:06 394 0

Аматьорският тим удържа нулевото равенство до 55-ата минута

Валенсия разгроми Марасена и продължава напред за Купата на Краля - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Валенсия се класира за третия кръг на турнира за Купата на Краля, след като разби с категоричното 5:0 аматьорския състав на Марасена като гост. Срещата, играна на стадиона на тима от Терсера РФЕФ – Група 9, премина под диктовката на "прилепите", които не оставиха никакви шансове на домакините.

Въпреки че Марасена удържа нулевото равенство до 55-ата минута, устремът на Валенсия не можеше да бъде спрян. Именно тогава Уго Дуро разпечата вратата на съперника и даде старт на головата фиеста. Само пет минути по-късно Дани Раба удвои преднината, а след това резервите на гостите се включиха с пълна сила – Диего Лопес се разписа в 67-ата минута, Луис Риоха добави четвърти гол в 75-ата, а Арнаут Данджума оформи крайния резултат в 80-ата минута.

Така Валенсия безапелационно продължава напред в надпреварата, а Марасена ще трябва да се задоволи с достойното си представяне срещу един от грандовете на испанския футбол.


