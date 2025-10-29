Меси: За мен Марадона е вечният №1 в историята на спорта

Лионел Меси откровено сподели кого смята за най-великия спортист в историята – и, както може да се очаква от един аржентинец, не пропусна да постави Диего Армандо Марадона на върха.

В интервю за “NBC” преди старта на плейофите в МЛС, звездата на Интер Маями се усмихна, когато журналистът го нарече „GOAT“, но бързо насочи вниманието към своя легендарен сънародник.

„Очевидно за нас, аржентинците, Марадона винаги е бил нашият най-голям идол и обект на най-голямо възхищение – заради всичко, което означаваше за страната ни,“ каза Меси. „Макар че бях малък и го видях да играе на живо само няколко пъти, Диего надмина всичко”.

Меси е роден почти година след като Марадона изведе Аржентина до световната титла през 1986 г., превръщайки се в почти божествена фигура за своя народ. През голяма част от кариерата си Лионел живееше в сянката на „Ел Диего“, докато не донесе третата световна купа през 2022 г. и най-накрая се изравни с него в очите на аржентинците.

Но Меси не ограничи отговора си само до футбола. Той спомена и други велики спортисти, които според него са оставили трайна следа в историята.

„В други спортове мисля, че нещо подобно се случи с Майкъл Джордан – той също надмина всичко,“ каза Меси. „Много се възхищавам на тенисисти като Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович. Тримата направиха спорта си още по-велик”.

Капитанът на световните шампиони допълни, че в баскетбола се вдъхновява от ЛеБрон Джеймс и Стеф Къри: „Те дадоха страшно много на спорта, който обичат”.