Меси: За мен Марадона е вечният №1 в историята на спорта

29 Октомври, 2025 08:10 674 2

  • лионел меси-
  • спортист -
  • млс-
  • интер маями-
  • футбол-
  • диего армандо марадона

Капитанът на Аржентина определи легендата като най-великия спортист и посочи кои звезди от тениса и баскетбола най-много уважава

Меси: За мен Марадона е вечният №1 в историята на спорта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лионел Меси откровено сподели кого смята за най-великия спортист в историята – и, както може да се очаква от един аржентинец, не пропусна да постави Диего Армандо Марадона на върха.

В интервю за “NBC” преди старта на плейофите в МЛС, звездата на Интер Маями се усмихна, когато журналистът го нарече „GOAT“, но бързо насочи вниманието към своя легендарен сънародник.

„Очевидно за нас, аржентинците, Марадона винаги е бил нашият най-голям идол и обект на най-голямо възхищение – заради всичко, което означаваше за страната ни,“ каза Меси. „Макар че бях малък и го видях да играе на живо само няколко пъти, Диего надмина всичко”.

Меси е роден почти година след като Марадона изведе Аржентина до световната титла през 1986 г., превръщайки се в почти божествена фигура за своя народ. През голяма част от кариерата си Лионел живееше в сянката на „Ел Диего“, докато не донесе третата световна купа през 2022 г. и най-накрая се изравни с него в очите на аржентинците.

Но Меси не ограничи отговора си само до футбола. Той спомена и други велики спортисти, които според него са оставили трайна следа в историята.

„В други спортове мисля, че нещо подобно се случи с Майкъл Джордан – той също надмина всичко,“ каза Меси. „Много се възхищавам на тенисисти като Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович. Тримата направиха спорта си още по-велик”.

Капитанът на световните шампиони допълни, че в баскетбола се вдъхновява от ЛеБрон Джеймс и Стеф Къри: „Те дадоха страшно много на спорта, който обичат”.


  • 1 всеки гледа своето

    2 5 Отговор
    нормално нали сте си аржентинци… инъче пеле си е номер едно за цял свят !!!

    Коментиран от #2

    08:12 29.10.2025

  • 2 az СВО Победа 80

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "всеки гледа своето":

    Пеле е номер 1 за запада, защото е полоткоректен, затова беше и в администрацията на ФИФА, докато за тях Марадона беше и си е лошо момче, близък приятел и чест гост на Фидел Кастро в Куба. Симпатизиращ на всички, които се бореха с американската хегемония.

    08:19 29.10.2025

