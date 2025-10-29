Новини
Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на силния турнир в Ирапуато

29 Октомври, 2025 10:29 484 3

Българката ще участва и на двойки

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на силния турнир в Ирапуато - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Лиа Каратанчева си осигури място във втория кръг на престижния турнир на твърди кортове в Ирапуато, Мексико, след 4:6, 6:3, 3:1 и отказване на съперничката ѝ - японката Юки Наито. Надпреварата е с награден фонд от 100 000 долара.

Срещата се превърна в истинска драма, продължила два часа и шест минути. Началото не бе благоприятно за Каратанчева – тя допусна два пробива и отстъпи първия сет с 4:6.

Във втората част обаче Лиа показа завидна психическа устойчивост. Въпреки изоставането с 0:3, тя направи впечатляваща серия от шест поредни гейма, с което обърна резултата до 6:3.

Третият сет започна с предимство за българката, която поведе с 3:1. Именно тогава японската състезателка бе принудена да се откаже поради физически неразположения, с което Каратанчева официално си осигури продължаване напред в турнира.

Освен на сингъл, Лиа Каратанчева ще вземе участие и в надпреварата на двойки, където ще си партнира с американката Габриела Вилар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гришо

    5 5 Отговор
    И тази като сестра и. Балкантурист 🙈🤣

    Коментиран от #2

    10:33 29.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Здрасти

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Радо":

    И на двете баща им е сикаджия престъпник - това е достатъчно

    10:55 29.10.2025

