Джак Крауфорд ще бъде резервен пилот на Aston Martin във Формула 1 през 2026 година

29 Октомври, 2025 13:11 308 0

Американецът вече натрупа ценен опит в тестови сесии

Джак Крауфорд ще бъде резервен пилот на Aston Martin във Формула 1 през 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американският пилот Джак Крауфорд ще заеме ключовата позиция на резервен пилот в отбора на Aston Martin за сезон 2026 във Формула 1, съобщиха официално от базата на тима в Силвърстоун. Младият състезател, който в момента се състезава във Формула 2 и е сред претендентите за титлата, продължава стремглавото си изкачване към върха на моторните спортове.

Крауфорд се присъедини към програмата за развитие на млади пилоти на Aston Martin през 2024 година и вече натрупа ценен опит зад волана на болид от Формула 1, изминавайки над 2000 километра в тестови сесии. Само преди седмица американецът направи впечатляващ дебют в официална свободна тренировка, като замести Ланс Строл по време на първата сесия преди Гран При на Мексико Сити.

През следващия сезон Крауфорд ще поеме щафетата от Фелипе Другович – шампион във Формула 2 за 2022 година и досегашен основен резервен пилот на Aston Martin. Бразилецът бе близо до състезателен дебют неведнъж през последните три години, но така и не получи шанс да се изяви в официално състезание.

В ролята си на резервен пилот през 2026 година, Джак Крауфорд ще бъде неотлъчно до отбора на Aston Martin по време на всички състезателни уикенди във Формула 1, готов да се включи в надпреварата при необходимост.

В ролята си на резервен пилот през 2026 година, Джак Крауфорд ще бъде неотлъчно до отбора на Aston Martin по време на всички състезателни уикенди във Формула 1, готов да се включи в надпреварата при необходимост.

Очакванията към младия американец са високи, а феновете на моторните спортове вече следят с интерес развитието на неговата кариера.


