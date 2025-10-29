Новини
Барселона с нова екзотична дестинация: Перу заменя Маями

29 Октомври, 2025 17:22 442 2

Плановете са за доходоносен приятелски мач

Барселона с нова екзотична дестинация: Перу заменя Маями - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Каталунският гранд Барселона е напът да осъществи неочаквано пътуване до Южна Америка, след като плановете за двубой във Флорида пропаднаха. Вместо да премерят сили с Виляреал на американска земя, „блаугранас“ са в напреднали разговори за приятелска среща в Перу, която може да се превърне в истински финансов хит за клуба. Според авторитетното издание „Мундо Депортиво“, преговорите за организиране на мач в Лима са почти финализирани.

Очаква се двубоят да се състои непосредствено след шампионатния сблъсък с „жълтата подводница“, планиран около 20 декември, точно преди коледната пауза в Ла Лига. Все още не е уточнено кой ще бъде съперникът на Барса – дали местен перуански тим, или сборен отбор, съставен от най-добрите футболисти в страната. Ясно е обаче, че предложението е повече от апетитно: офертата възлиза на между 7 и 8 милиона евро, което значително надхвърля очакваните приходи от несъстоялия се мач в Маями (около 5 милиона евро).

Президентът Жоан Лапорта вече е обсъдил възможността с капитаните на отбора, наставника Ханзи Флик и спортния директор Деко. Ръководството на Барселона е категорично, че подобна финансова инжекция не бива да се изпуска, особено след като наскоро клубът отказа друга изгодна оферта за приятелски мач в Либия.

Преди да бъде сложен подписът под договора, каталунците водят разговори с Асоциацията на испанските футболисти (AFE), за да се уверят, че датата на срещата няма да наруши колективния трудов договор и правата на играчите преди празничната ваканция.


  • 1 честен ционист

    0 4 Отговор
    Перу е нависоко, отдолу ще остане Цезия, а Маями не се знае, кое цунами ще го отнесе.

    17:29 29.10.2025

  • 2 Ел Кондор паса

    0 0 Отговор
    Чупката, да се махат, нямат място там.

    18:05 29.10.2025

