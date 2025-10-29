Новини
Черно море с класика над Миньор Перник за Купата на България

29 Октомври, 2025 13:57

Селсо Сидни се разписа на два пъти

Черно море с класика над Миньор Перник за Купата на България - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров

С категорична победа с 3:0 Черно море елиминира Миньор Перник в 1/16-финалната фаза на турнира за Купата на България. Двубоят се изигра на стадиона в Перник, където варненци демонстрираха класа и не оставиха съмнения в превъзходството си.

След равностойно първо полувреме, през което двата тима не успяха да си отбележат гол, всичко интересно се случи след почивката.

В 51-ата минута Густаво Франса хладнокръвно реализира дузпа, с което даде тон за успеха на гостите. Десет минути по-късно Селсо Сидни удвои аванса на „моряците“, а в 80-ата минута същият футболист оформи крайното 3:0, с което окончателно сломи съпротивата на домакините.


