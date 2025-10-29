Новини
ЦСКА преодоля Севлиево и продължава напред за Купата на България

ЦСКА преодоля Севлиево и продължава напред за Купата на България

29 Октомври, 2025

"Червените" спечелиха гостуването си на стадион "Раковски"

ЦСКА преодоля Севлиево и продължава напред за Купата на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

ЦСКА се наложиха с 2:1 над тима на Севлиево и си осигури място в следващата фаза на турнира за Купата на България.

Двубоят започна с високо темпо и борба за всяка педя от терена, като домакините от Севлиево демонстрираха характер и не отстъпваха лесно на именития си съперник. В 38-ата минута обаче Сейни Санянг откри резултата за столичани, след като засече с глава прецизно центриране от Илиан Илиев и изпрати топката в мрежата на домакините.

След почивката ЦСКА продължи да натиска и в 60-ата минута Мохамед Брахими удвои преднината на "армейците" с хладнокръвен завършек.

Само пет минути по-късно Добрин Петров върна надеждите на Севлиево, намалявайки резултата на 1:2.

Въпреки устрема на домакините, опитът и класата на ЦСКА се оказаха решаващи и "червените" удържаха преднината си до последния съдийски сигнал.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    Припоците гостували в .... София, много спортсменско

    16:23 29.10.2025

