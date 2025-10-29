Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ключов халф на Барселона пропуска важни мачове

Ключов халф на Барселона пропуска важни мачове

29 Октомври, 2025 22:37 350 0

  • педри-
  • барселона-
  • контузия-
  • ел класико-
  • ла лига-
  • шампионска лига-
  • футбол-
  • травма-
  • новини-
  • спорт

Педри ще бъде извън игра поне три седмици

Ключов халф на Барселона пропуска важни мачове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Барселона получи неприятен удар в навечерието на решаващи срещи – младата звезда на каталунците Педри ще бъде извън игра поне три седмици, след като получи мускулна травма по време на драматичното Ел Класико срещу Реал Мадрид, завършило с поражение 1:2.

Според информация на авторитетното издание „Мундо Депортиво“, 22-годишният полузащитник е получил разтежение на бедрения бицепс, което ще го извади от сметките на треньора до следващата пауза за националните отбори.

Този неочакван обрат идва в момент, когато Педри бе сред най-стабилните футболисти на „блаугранас“ през сезона – той стартира като титуляр във всичките 13 досегашни двубоя на тима. Освен това, младият испанец, който наскоро зае престижното 11-о място в класацията за „Златната топка“, ще пропусне не само следващия шампионатен сблъсък с Елче (заради наказание от червен картон), но и ключовите срещи с Брюж в Шампионската лига (5 ноември) и Селта Виго в Ла Лига (9 ноември).

Травмата на Педри допълнително усложнява кадровите проблеми на Барселона, тъй като към лазарета вече се присъединиха и други основни фигури – Рафиня, Гави, Марк-Андре тер Щеген и Андреас Кристенсен. Тренировъчният щаб ще трябва да търси нови решения, за да компенсира отсъствието на толкова ключови играчи в решаващ етап от сезона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ