Ключов халф на Барселона пропуска важни мачове

Барселона получи неприятен удар в навечерието на решаващи срещи – младата звезда на каталунците Педри ще бъде извън игра поне три седмици, след като получи мускулна травма по време на драматичното Ел Класико срещу Реал Мадрид, завършило с поражение 1:2.

Според информация на авторитетното издание „Мундо Депортиво“, 22-годишният полузащитник е получил разтежение на бедрения бицепс, което ще го извади от сметките на треньора до следващата пауза за националните отбори.

Този неочакван обрат идва в момент, когато Педри бе сред най-стабилните футболисти на „блаугранас“ през сезона – той стартира като титуляр във всичките 13 досегашни двубоя на тима. Освен това, младият испанец, който наскоро зае престижното 11-о място в класацията за „Златната топка“, ще пропусне не само следващия шампионатен сблъсък с Елче (заради наказание от червен картон), но и ключовите срещи с Брюж в Шампионската лига (5 ноември) и Селта Виго в Ла Лига (9 ноември).

Травмата на Педри допълнително усложнява кадровите проблеми на Барселона, тъй като към лазарета вече се присъединиха и други основни фигури – Рафиня, Гави, Марк-Андре тер Щеген и Андреас Кристенсен. Тренировъчният щаб ще трябва да търси нови решения, за да компенсира отсъствието на толкова ключови играчи в решаващ етап от сезона.