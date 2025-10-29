Новини
Александър Зверев с обрат на Мастърса в Париж

Александър Зверев с обрат на Мастърса в Париж

29 Октомври, 2025 19:31 409 0

Германският тенисист надделя над упорития аржентинец Камило Уго Карабели

Александър Зверев с обрат на Мастърса в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германската тенис звезда Александър Зверев си осигури място в третия кръг на престижния турнир от сериите "Мастърс" в Париж. Мачът в зала "Дефанс Арена" се превърна в истински трилър, продължил над два часа и половина, в който Зверев надделя над упорития аржентинец Камило Уго Карабели с резултат 6:7(5), 6:1, 7:5.

Световният номер 3 и действащ шампион започна колебливо, като загуби първия сет след оспорван тайбрек, в който и двамата състезатели не допуснаха пробиви.

Във втората част обаче олимпийският златен медалист от Токио показа класата си, повеждайки убедително с 3:0 и затваряйки сета с категоричното 6:1.

Решителният трети сет предложи истинска драма – Уго Карабели поведе с 3:1, но Зверев бързо върна пробива и постепенно наложи волята си. При 5:5 германецът реализира ключов пробив, а малко по-късно сложи точка на спора, осигурявайки си място сред най-добрите 16 в надпреварата.

В следващия кръг Александър Зверев ще се изправи срещу победителя от двубоя между испанския талант Алехандро Давидович Фокина и местния любимец Артюр Казо.


