Букайо Сака: Арсенал е по-силен от всякога и готов за титлата във Висшата лига

Една от най-ярките звезди на лондонския гранд Арсенал - Букайо Сака изрази твърдото си убеждение, че този сезон може да се окаже повратен за „артилеристите“. Младият английски национал сподели пред Sky Sports, че отборът вече притежава необходимата широчина в състава и психологическа устойчивост, за да се пребори за шампионската корона във Висшата лига – нещо, което им убягва вече две десетилетия.

„Тази година усещам, че сме изключително сплотени и разполагаме с огромен потенциал. Въпреки многото травми, които ни сполетяха, всеки, който влезе в игра, се представя на ниво. Именно това ни липсваше в предишните сезони – дълбочина и постоянство. Сега ги имаме и вярвам, че можем да стигнем до върха“, категоричен бе Сака.

Талантливият халф подчерта, че Арсенал вече умее да печели тежки двубои, които в миналото са се оказвали препъникамък за тима.

„Преди не успявахме да вземем точки в трудни гостувания като това на Нюкасъл. Този сезон обаче показахме характер и спечелихме с 2:1 – това е ясен знак за нашия напредък“, допълни той.

Въпреки отличния старт на кампанията, Сака остава здраво стъпил на земята.

„Още е рано да говорим за шампионска година, но имаме сили да завършим започнатото. През последните три сезона бяхме в битката до края, но все не ни достигаше нещо малко. Научих, че най-важното е как ще се представим през април, когато се решава всичко. Сега трябва да останем близо до върха, да трупаме увереност и да се подготвим за решителните мачове“, сподели той.

В момента Арсенал оглавява класирането във Висшата лига с комфортна преднина от четири точки.