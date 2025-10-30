Новини
Брайън Мбемо се прицели в амбициозен рекорд с Манчестър Юнайтед

30 Октомври, 2025 06:45 606 0

Камерунският нападател вече има четири гола в девет мача от Висшата лига

Брайън Мбемо се прицели в амбициозен рекорд с Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Брайън Мбемо започна силно първия си сезон с Манчестър Юнайтед и не изключва възможността да достигне границата от 20 гола във Висшата лига – постижение, което играч на „червените дяволи“ не е реализирал от 12 години насам.

След като отбеляза два гола срещу Брайтън, камерунският национал вече има четири попадения в девет мача от първенството. Миналия сезон той вкара именно 20 гола с екипа на Брентфорд, което убеди Юнайтед да плати 71 милиона паунда за подписа му през лятото.

Мбемо направи силно впечатление още с дебюта си, когато създаде сериозни проблеми на Арсенал, а първия си гол за новия клуб отбеляза в турнира за Купата на лигата през август. След двата му гола срещу Брайтън, Юнайтед записа трета поредна победа във Висшата лига под ръководството на Рубен Аморим.

Попитан дали може да повтори миналогодишния си резултат от 20 гола, Мбемо отговори уверено:

„Винаги се стремя високо и не си поставям ограничения. Ще работя усилено, за да постигна максимума.“

Нападателят допълни, че целта на отбора е ясна – възможно най-много победи и продължаване на възходящата форма. В момента Юнайтед изостава само на две точки от втория в класирането Борнемут.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
