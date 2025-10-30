Интер разгроми Фиорентина на "Джузепе Меаца"

Интер се наложи с убедителното 3:0 над Фиорентина в среща от деветия кръг на италианската Серия "А". Домакините не оставиха съмнение в превъзходството си и зарадваха феновете си на стадион "Джузепе Меаца".

Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване, но след почивката "нерадзурите" натиснаха педала на газта. В 66-ата минута Хакан Чалханоглу откри резултата след прецизен пас от Николо Барела, с което даде тон на головото шоу. Само пет минути по-късно Петър Сучич удвои аванса на Интер, възползвайки се от отличното подаване на Лаутаро Мартинес. Крайното 3:0 оформи отново Чалханоглу, който бе безпогрешен от бялата точка в 88-ата минута, слагайки точка на спора и подчертавайки доминацията на миланския гранд.

След този успех Интер се изкачи на трето място във временното класиране с актив от 18 точки, докато Фиорентина продължава да изпитва сериозни затруднения и остава на предпоследната 19-а позиция с едва 4 точки.