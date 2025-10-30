Новини
ЦСКА: Мечтата е все по-близо – броени месеци ни делят от завръщането

30 Октомври, 2025 17:29 756 4

  • цска-
  • футбол-
  • стадион-
  • българска армия-
  • стадион българска армия

Това ще е повече от стадион – място, където славното ни минало ще се преплита с бляскавото бъдеще

ЦСКА: Мечтата е все по-близо – броени месеци ни делят от завръщането - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА излезе със съобщение за стадион "Българска армия". От клуба пишат, че броени месеци делят отбора и феновете до завръщане у дома.

"Армейци,

Мечтата е все по-близо – броени месеци ни делят от завръщането в историческия ни дом. Изцяло реновираният, супер модерен и туптящ в червено стадион „Българска армия“ ще отвори врати, за да предложи на феновете на ЦСКА комбинация от уникално изживяване, удобство, комфорт и сигурност на възможно най-високо ниво. Това ще е повече от стадион – място, където славното ни минало ще се преплита с бляскавото бъдеще.

В серия от репортажи и публикации в следващите месеци ще ви запознаем с всички ключови елементи, решения, удобства и възможности, които ще предлага новото ни съоръжение. Стартираме с разказа от първо лице на един от главните специалисти, ръководещи процеса по реконструкцията на стадиона – Александър Ангелов, изпълнителен директор на APD България.

В следващите издания на нашата рубрика ще ви запознаем подробно и с вътрешните пространства на отделните сектори на „Българска армия“.

Новото ни бижу в детайли – вижте във видеото!“, пишат от клуба.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ментето

    5 3 Отговор
    Не стадиона ви е проблема , а манталитета!

    17:43 30.10.2025

  • 2 Чорбара

    7 2 Отговор
    Тирето не е ЦСКА.

    18:11 30.10.2025

  • 3 коректор

    3 2 Отговор
    Туптящ в оранжево е по-правилно.

    Коментиран от #4

    18:31 30.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

