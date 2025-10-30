ЦСКА 1948 мина с лекота през Янтра и продължава за Купата

ЦСКА 1948 победи с 4:0 като гост Янтра (Габрово) в двубой от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Втородивизионният тим не успя да затрудни особено днешния си опонент, който продължи с доброто си представяне. Още в 7-ата минута гостите излязоха напред в резултата след хубаво изпълнение от пряк свободен удар на Борислав Цонев. Отново халфът вкара в началото на втората част (49’), а в края на двубоя Георги Русев (82’) и Жозе Витор (89’) оформиха крайния резултат.

Така ЦСКА 1948 вече седем мача подред няма загуба, като реализира 9 гола в последните си два двубоя. "Червените" се превърнаха в 15-ия тим от родния елит, който си осигури участие в 1/8-финалите на турнира за Купата.

Гостите стартираха доста по-активно срещата и още в първите секунди организираха опасна атака. В 6-ата минута ЦСКА 1948 успя да излезе рано-рано напред в резултата. Борислав Цонев изпълни по прекрасен начин пряк свободен удар и проби вратата, пазена от Християн Василев - 0:1.

Малко след това Елиас Франко остана на чиста позиция сам срещу вратаря. Ударът на нападателя обаче премина покрай страничния стълб. В 18-ата минута Наско Илиев засече отклонила се към него топка и вкара, но попадението беше отменено заради засада.

В следващите минути “червените” продължаваха да контролират играта и организираха атаки, които обаче не водеха до нещо кой знае колко опасно. След 30-ата минута Янтра също започна да поглежда все по-уверено към вратата на своя опонент, но до сериозен удар към Петър Маринов не се стигна. Така гостите се оттеглиха с гол аванс след първите малко повече от 45 минути.

Второто полувреме започна със ситуация, почти идентична на тази, при която падна гола. Боби Цонев изпълни пряк свободен удар, който обаче премина в близост до напречната греда.

В 49-ата минута резултатът стана 0:2. Велизар Къналян не успя да изчисти добре с глава центриране отдясно и топката попадна в краката на Цонев. Халфът пое добре, направи две крачки и с удар в близкия ъгъл реализира второ попадение в мача.

В следващите минути Янтра постепенно се върна в двубоя. Домакините организираха няколко опасни атаки, в една от които ситуацията беше трима срещу Гашевич. Футболистът на ЦСКА 1948 обаче успя да прекъсне извеждащото подаване и да спаси отбора си от сериозна опасност.

В 76-ата минута Янтра беше много близо до това да вкара. Георги Бабалиев пусна подаване към Денислав Ангелов. Нападателят отправи коварен удар от дъгата на наказателното поле, но в аут. 4 минути по-късно Християн Василев спаси отбора си от трето попадение. Вратарят улови удар с глава от съвсем близка дистанция на Марто Бойчев.

В 82-ата ЦСКА 1948 сложи точка на спора. Георги Русев беше изведен на чиста позиция, напредна добре, нахлу в наказателното поле, финтира противников бранител и с мощен удар с левия крак направи резултата 0:3.

В 89-ата минута падна и четвърти гол. Георги Русев получи добър пас отляво и остана очи в очи с вратаря на Янтра. Вместо да стреля обаче крилото на “червените” пусна подаване надясно към Зе Витор, който не сбърка и вкара на опразнената врата - 0:4.