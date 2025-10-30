Новини
Спорт »
Световен футбол »
Сърбия с нов селекционер

Сърбия с нов селекционер

30 Октомври, 2025 19:59 471 0

  • велко паунович-
  • сърбия-
  • футбол-
  • селекционер

Последният пост на 48-годишния треньор беше Овиедо, където той ръководеше от март тази година до началото на октомври

Сърбия с нов селекционер - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Велко Паунович е новият селекционер на сръбския национален отбор, съобщават от местната футболна асоциация. Той ще води тима в последните два квалификационни мача за Световното първенство през 2026 година - срещу Англия и Латвия. Двубоите ще се проведат съответно на 13 и 16 ноември.

Последният пост на 48-годишния треньор беше Овиедо, където той ръководеше от март тази година до началото на октомври.

Сърбия е на трето място в квалификационната група "К" за Мондиал 2026 с 10 точки след шест кръга, осем точки зад водача Англия и една зад Албания.

Паунович заменя Драган Стойкович, който се раздели с поста си заради неубедителни резултати.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ