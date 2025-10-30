Сърбия с нов селекционер

Велко Паунович е новият селекционер на сръбския национален отбор, съобщават от местната футболна асоциация. Той ще води тима в последните два квалификационни мача за Световното първенство през 2026 година - срещу Англия и Латвия. Двубоите ще се проведат съответно на 13 и 16 ноември.

Последният пост на 48-годишния треньор беше Овиедо, където той ръководеше от март тази година до началото на октомври.

Сърбия е на трето място в квалификационната група "К" за Мондиал 2026 с 10 точки след шест кръга, осем точки зад водача Англия и една зад Албания.

Паунович заменя Драган Стойкович, който се раздели с поста си заради неубедителни резултати.