Септември София официално представи Славко Матич

30 Октомври, 2025 16:59 335 0

За Матич това ще е втори престой начело на Септември

Септември (София) официално обяви новия си старши треньор - Славко Матич, който заменя на поста досегашния наставник Стамен Белчев. За Матич това ще е втори престой начело на столичани, като под негово ръководство отборът завърши на първо място във Втора лига през сезон 2021/22 и се завърна в елита.

Ето какво написаха от клуба:

"Славко Матич е новият старши треньор на Септември (София)! Сръбският специалист заменя на поста досегашният наставник на септемврийци - Стамен Белчев!

За Матич това ще е втори престой начело на Септември, като именно под негово ръководство, отборът стана шампион във Втора професионална лига през сезон 2021/2022 и се класира за участие в най - високото ниво на футбола у нас!

Славко Матич в роден на 2 юли 1976 г., като до сега в кариерата си е водил отборите на Напредак Крушевац, Копер (Словения), ОФК Белград, Ал-Шамал (Катар), Нови Пазар, Ал-Нуджум (Саудитска Арабия), Арда Кърджали, Хартс ъф Оук (Гана), ТСЦ Бачка Топола и Раднички Ниш.

Пожелаваме му успех!".


