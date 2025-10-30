Вратарят на Барселона разкри как е спасил дузпата на Мбапе в Ел Класико

Вратарят на Барселона Войчех Шчесни обясни как е успял да спаси дузпата на Килиан Мбапе в дербито с Реал Мадрид, загубено от отбора му с 1:2.

"Разучавам много изпълнителите на дузпи преди мачовете. Обикновено гледам последните 20 изпълнения на двама или трима играчи от съперника, които изпълняват наказателните удари. Понякога и от щаба ми дават информация. Има играчи, които изпълняват по различен начин във важните моменти в мача, в зависимост от това дали отборът води, или губи в резултата. Опитвам се да осмисля цялата тази информация и след това се доверявам на инстинкта си", каза пред официалните канали на Барселона полякът, който призна, че е разучавал Мбапе преди Ел Класико. “Беше ми вкарал предишната си дузпа. Тогава тя беше в добър момент и я изпълни с голяма увереност. Знаех, че щеше да избере да бие в същия ъгъл. Освен това трябва да си убеден, че ще стане така, но за щастие се получи", добави опитният вратар.

"Много съм концентриран в мачовете. Научих рано в кариерата си, че емоциите не ми помагат и се опитвам да се изключа. Например, след Ел Класико всички спореха и се караха, а аз си помислих, че загубихме мача, но трябва да продължим напред. Препоръчвам на всички да се занимават с медитация и да работят върху дишането си. Аз правя упражнения преди мач и по време на почивката. Хората ме гледат странно, защото го правя в центъра на съблекалнята. Препоръчвам да се работи върху дишането в екстремни условия - при студ и голяма жега", сподели Шчесни, който разкри още, че Роберт Левандовски приема много тежко, когато загуби игра на тенис на маса. А на въпрос кои са петимата най-добри вратари, той изброи: “Джанлуиджи Буфон, Лев Яшин, Мануел Нойер, най-добрата версия на Петър Чех и тук слагам и себе си".