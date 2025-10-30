Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец продължава за Купата на България след драматична победа

Лудогорец продължава за Купата на България след драматична победа

30 Октомври, 2025 15:30 342 1

  • лудогорец-
  • футбол-
  • черноморец бургас-
  • купа на българия

Ивайло Чочев класира "орлите" с гол в 94-та минута

Лудогорец продължава за Купата на България след драматична победа - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Лудогорец продължи напред за Купата на България след драматична победа над Черноморец (Бургас) с 3:2 в мач от 1/16-финалите.

Мачът на Градския стадион в Несебър започна с натиск на Лудогорец, който в първите минути владееше повече топката и опитваше повече атаки към вратата на домакините.

Въпреки това, в 8-ата минута Черноморец откри, след като Живко Петков опита центриране по земя отляво. То бе пресечено, но топката се върна при Петков, за да може той да я прати към вътрешността на наказателното поле. Там Димитър Костадинов зае позиция пред Сон и продължи топката за Георги Стайков, за да може той с удар от 12-13 метра да я прати в мрежата на Дамян Христов - 1:0 за Черноморец!

В 17-ата минута беше отменен гол на Черноморец! Живко Петков получи топката зад отбраната на "орлите" и върна към Димитър Костадинов, който от движение прати топката в мрежата. Асистент-съдията вдигна флага за засада на Петков и попадението не бе зачетено.

Две минут по-късно Лудогорец изравни с гол на Симеон Шишков, който се разписа с глава след центриране от ъглов удар на Иван Йорданов!

В 35-ата минута попадение на Лудогорец бе отменено за засада. Станислав Иванов бе зад защитата, след като получи пас в наказателното поле и прати топката във вратата.

В последната минута на първата част гостите удариха греда. Ерик Биле се пребори за топката в наказателното поле и стреля, но Тодоров отклони топката, за да се удари в гредата.

В 60-ата минута Лудогорец обърна. Иван Йорданов получи топката на двайсетина от вратата на Тодоров, нагласи си я на левия крак и с добре насочен удар я прати в долния ляв ъгъл.

В последните минути Черноморец затвори Лудогорец в половината му и "орлите" трябваше да се защитават.

Секунди след началото на добавеното време на мача Христо Митев центрира чудесно отляво, като Яя Драме се извиси на далечната греда и с глава прати топката в мрежата - 2:2!

Гол на влезлия като резерва Ивайло Чочев в 94-ата минута обаче класира Лудогорец в следващата фаза.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ЛУДОГОРЕЦ

ЧЕРНОМОРЕЦ: 1. Тодоров, 22. Стефанов, 27. Митев, 13. Уенисон, 3. Драме, 11. Добрев, 87. Трайков, 4. Аврамов, 66. Стайков, 10. Костадинов, 9. Петков

ЛУДОГОРЕЦ: 67. Христов, 2. Андерсон, 24. Вердон, 42. Шишков, 17. Сон, 26. Калоч, 82. Йорданов, 30. Нареси, 25. Родригес, 99. Иванов, 29. Биле


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БФС

    0 0 Отговор
    Нема черно тото в България, вярвай ми !

    15:36 30.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ