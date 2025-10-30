Лудогорец продължава за Купата на България след драматична победа

Лудогорец продължи напред за Купата на България след драматична победа над Черноморец (Бургас) с 3:2 в мач от 1/16-финалите.

Мачът на Градския стадион в Несебър започна с натиск на Лудогорец, който в първите минути владееше повече топката и опитваше повече атаки към вратата на домакините.

Въпреки това, в 8-ата минута Черноморец откри, след като Живко Петков опита центриране по земя отляво. То бе пресечено, но топката се върна при Петков, за да може той да я прати към вътрешността на наказателното поле. Там Димитър Костадинов зае позиция пред Сон и продължи топката за Георги Стайков, за да може той с удар от 12-13 метра да я прати в мрежата на Дамян Христов - 1:0 за Черноморец!

В 17-ата минута беше отменен гол на Черноморец! Живко Петков получи топката зад отбраната на "орлите" и върна към Димитър Костадинов, който от движение прати топката в мрежата. Асистент-съдията вдигна флага за засада на Петков и попадението не бе зачетено.

Две минут по-късно Лудогорец изравни с гол на Симеон Шишков, който се разписа с глава след центриране от ъглов удар на Иван Йорданов!

В 35-ата минута попадение на Лудогорец бе отменено за засада. Станислав Иванов бе зад защитата, след като получи пас в наказателното поле и прати топката във вратата.

В последната минута на първата част гостите удариха греда. Ерик Биле се пребори за топката в наказателното поле и стреля, но Тодоров отклони топката, за да се удари в гредата.

В 60-ата минута Лудогорец обърна. Иван Йорданов получи топката на двайсетина от вратата на Тодоров, нагласи си я на левия крак и с добре насочен удар я прати в долния ляв ъгъл.

В последните минути Черноморец затвори Лудогорец в половината му и "орлите" трябваше да се защитават.

Секунди след началото на добавеното време на мача Христо Митев центрира чудесно отляво, като Яя Драме се извиси на далечната греда и с глава прати топката в мрежата - 2:2!

Гол на влезлия като резерва Ивайло Чочев в 94-ата минута обаче класира Лудогорец в следващата фаза.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ЛУДОГОРЕЦ

ЧЕРНОМОРЕЦ: 1. Тодоров, 22. Стефанов, 27. Митев, 13. Уенисон, 3. Драме, 11. Добрев, 87. Трайков, 4. Аврамов, 66. Стайков, 10. Костадинов, 9. Петков

ЛУДОГОРЕЦ: 67. Христов, 2. Андерсон, 24. Вердон, 42. Шишков, 17. Сон, 26. Калоч, 82. Йорданов, 30. Нареси, 25. Родригес, 99. Иванов, 29. Биле