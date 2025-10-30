Новини
Официално: Ювентус подписа със Спалети – временен ход с големи очаквания

30 Октомври, 2025 21:55 328 0

След серия без победа „Старата госпожа“ търси спасение в опитния специалист

Официално: Ювентус подписа със Спалети – временен ход с големи очаквания - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ювентус официално потвърди назначението на Лучано Спалети за нов старши треньор – новина, която в последните два дни изглеждаше само въпрос на време.

След осем поредни мача без успех във всички турнири ръководството на торинци се раздели с Игор Тудор и потърси сигурност в опита на един от най-утвърдените италиански специалисти. Любопитното е, че Спалети подписа договор само до края на сезона (юни 2026 г.), което показва по-скоро временна стратегия, отколкото дългосрочен проект. Контрактът може да бъде удължен, ако “бианконерите” се класират за Шампионска лига.

66-годишният треньор идва след разочароващ престой начело на националния отбор на Италия. Под негово ръководство „Скуадра адзура“ отпадна на осминафиналите на Евро 2024 от Швейцария, а по-късно загуби с 0:3 от Норвегия в първия си мач от Световните квалификации – резултат, който сложи край на работата му с федерацията.

Въпреки това, успехите му в клубния футбол остават впечатляващи. Спалети изведе Наполи до първа титла от над три десетилетия през 2023 г. и направи отбора отново фактор в Европа. Преди това спечели два пъти Купата на Италия и един път Суперкупата на страната с Рома, както и два шампионата и купа на Русия със Зенит Санкт Петербург.

С над 1000 мача като треньор зад гърба си, Спалети е един от най-опитните наставници в Италия в момента.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
