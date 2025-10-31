Новини
15-годишният син на Роналдо с първа кола за близо 300 хиляди евро

15-годишният син на Роналдо с първа кола за близо 300 хиляди евро

31 Октомври, 2025 07:38 1 393 27

Фенове на Роналдо изразиха скептицизъм в примера, който дава на сина си

15-годишният син на Роналдо с първа кола за близо 300 хиляди евро - 1
Снимка: x.com
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Изглежда, че историята в семейството на Роналдо се повтаря, но този път не на футболния терен, а в гаража. Синът на Кристиано, който все още няма навършени 16, вече позира гордо до първия си автомобил – Lamborghini Urus на стойност около 265 000 евро, подарен лично от баща му.

Нищо необичайно, когато баща ти е човек, който някога се появи на тренировка с Bugatti Chiron и притежава автопарк, надхвърлящ 20 милиона евро. Разликата е, че Кристиано си позволи първата луксозна кола - Porsche Cayenne, едва след трансфера си в Манчестър Юнайтед през 2003 г., когато вече беше извоювал мястото си сред най-добрите.

Социалните мрежи реагираха по очаквания начин – възторг от някои, но и известна доза скептицизъм от други. Мнозина припомниха, че луксът може да се наследи, но характерът – не винаги.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Здрасти

    13 1 Отговор
    Сиганска работа

    07:39 31.10.2025

  • 2 хер ФЛИК

    13 0 Отговор
    И какво толкова ? Метресата-държанка на една тулупеста Тиква получи имот в испанско за над 5 милиона евро. При това 27-28 годишна ! Срещу какво ли ?

    Коментиран от #26

    07:41 31.10.2025

  • 5 аве

    8 0 Отговор
    И за какво му е да си го гледа в гаража🙄 на 15г едва ли има пра0во да го кара😉
    А баща му пак показва, че може да е добър с краката, но в главата е кух по 7😉

    07:46 31.10.2025

  • 6 да попитам

    7 0 Отговор
    А ще стане ли Хедерастче като "баща си"?

    07:47 31.10.2025

  • 19 Леля Гошо

    4 0 Отговор
    Всеки възпитава децата су както намери за добре. Бъдещето ще покаже какво ще излезе от синчето.

    08:01 31.10.2025

  • 23 1488

    4 1 Отговор
    вие циганин без бмв виждали ли сте ?
    ама що меuзтрuxтe ???

    08:03 31.10.2025

  • 25 1488

    4 1 Отговор
    циганин без бмв е като каруца без кон

    08:09 31.10.2025

  • 26 Мунчо

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "хер ФЛИК":

    Ей много ви е яд, че Бойко е мъжкар и си пада по жени....а за Кокорчо и Спецов нищо не коментирате.... 🤔😅

    08:28 31.10.2025

  • 27 нищо ново

    1 0 Отговор
    ами те циганите така правят

    08:34 31.10.2025

