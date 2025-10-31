15-годишният син на Роналдо с първа кола за близо 300 хиляди евро

Изглежда, че историята в семейството на Роналдо се повтаря, но този път не на футболния терен, а в гаража. Синът на Кристиано, който все още няма навършени 16, вече позира гордо до първия си автомобил – Lamborghini Urus на стойност около 265 000 евро, подарен лично от баща му.
Нищо необичайно, когато баща ти е човек, който някога се появи на тренировка с Bugatti Chiron и притежава автопарк, надхвърлящ 20 милиона евро. Разликата е, че Кристиано си позволи първата луксозна кола - Porsche Cayenne, едва след трансфера си в Манчестър Юнайтед през 2003 г., когато вече беше извоювал мястото си сред най-добрите.
Социалните мрежи реагираха по очаквания начин – възторг от някои, но и известна доза скептицизъм от други. Мнозина припомниха, че луксът може да се наследи, но характерът – не винаги.
First Car. 👊 pic.twitter.com/7qypDXpyVc— Cristiano Junior Fan Account (@Cristianojrx7) October 29, 2025
