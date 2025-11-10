Бащата на Ламин Ямал с нова годеница – бъдещата мащеха е само с пет години по-възрастна от футболния талант

Изненадващи новини около личния живот на семейството на Ламин Ямал – бащата на младата футболна звезда официално предложи брак на своята 23-годишна половинка Кристина.

Любопитен факт е, че бъдещата мащеха на Ямал е едва с пет години по-възрастна от самия него, което предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.

Докато баща му се радва на нова любов, 18-годишният Ламин Ямал наскоро сложи край на връзката си с популярната аржентинска певица Ники Никол, която е на 25 години. Раздялата между двамата привлече вниманието на феновете, тъй като разликата във възрастта между Ямал и бившата му приятелка също беше тема на обсъждане.