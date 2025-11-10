Новини
Бащата на Ламин Ямал с нова годеница – бъдещата мащеха е само с пет години по-възрастна от футболния талант

10 Ноември, 2025 23:09 1 138 7

  • ламин ямал -
  • баща-
  • футболна звезда-
  • брак -
  • кристина-
  • мащеха-
  • връзка-
  • барселона-
  • ники никол

18-годишният футболист наскоро сложи край на връзката си с популярната аржентинска певица Ники Никол, която е на 25 години

Бащата на Ламин Ямал с нова годеница – бъдещата мащеха е само с пет години по-възрастна от футболния талант - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изненадващи новини около личния живот на семейството на Ламин Ямал – бащата на младата футболна звезда официално предложи брак на своята 23-годишна половинка Кристина.

Любопитен факт е, че бъдещата мащеха на Ямал е едва с пет години по-възрастна от самия него, което предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.

Докато баща му се радва на нова любов, 18-годишният Ламин Ямал наскоро сложи край на връзката си с популярната аржентинска певица Ники Никол, която е на 25 години. Раздялата между двамата привлече вниманието на феновете, тъй като разликата във възрастта между Ямал и бившата му приятелка също беше тема на обсъждане.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Щом се обичат да се вземат.

    23:13 10.11.2025

  • 2 Хаха

    6 0 Отговор
    Момата няма нужда да се навежда за да свири на вувузела🤣

    23:20 10.11.2025

  • 3 Пипи то

    13 0 Отговор
    Хубава работа ама sиганска ;)

    23:25 10.11.2025

  • 4 И в Шекера

    5 0 Отговор
    Са така гледат от другата махала .

    23:28 10.11.2025

  • 5 Въх

    1 0 Отговор
    Какаванин е този лингурин. Она му стига едвам до к-ро.

    23:43 10.11.2025

  • 6 Механик

    0 1 Отговор
    Ма баща му насилвал ли го е?
    Ми пишете ги тия работи де!

    Коментиран от #7

    23:52 10.11.2025

  • 7 Новичок

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Кой ? Шумов ли ? Личи ли му ?

    00:43 11.11.2025

