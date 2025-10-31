Александър Зверев си осигури сблъсък с Медведев на четвъртфиналите в Париж

Александър Зверев демонстрира класата си на корта и се класира за четвъртфиналите на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" във френската столица Париж. Германският ас не остави никакви съмнения в превъзходството си, като надигра убедително испанеца Алехандро Давидович Фокина с резултат 6:2, 6:4.

Срещата, която продължи едва час и 35 минути, се превърна в истински спектакъл за зрителите, а Зверев затвърди доминацията си над испанския си съперник, записвайки шеста победа в общо седемте им сблъсъка до момента.

С този успех Александър Зверев си осигури място сред най-добрите осем в турнира, където го очаква интригуващ дуел с руския майстор на твърдите кортове – Даниил Медведев.