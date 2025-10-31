Новини
Александър Зверев си осигури сблъсък с Медведев на четвъртфиналите в Париж

31 Октомври, 2025 07:59 483 1

Германският ас надигра убедително испанеца Алехандро Давидович Фокина

Александър Зверев си осигури сблъсък с Медведев на четвъртфиналите в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Зверев демонстрира класата си на корта и се класира за четвъртфиналите на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" във френската столица Париж. Германският ас не остави никакви съмнения в превъзходството си, като надигра убедително испанеца Алехандро Давидович Фокина с резултат 6:2, 6:4.

Срещата, която продължи едва час и 35 минути, се превърна в истински спектакъл за зрителите, а Зверев затвърди доминацията си над испанския си съперник, записвайки шеста победа в общо седемте им сблъсъка до момента.

С този успех Александър Зверев си осигури място сред най-добрите осем в турнира, където го очаква интригуващ дуел с руския майстор на твърдите кортове – Даниил Медведев.


  • 1 Петър

    1 0 Отговор
    На Александър Зверев родителите му са руснаци и съответно няма как Зверев да е германец.

    08:14 31.10.2025

