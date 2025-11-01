Започва битката за короната в Рияд между осемте най-добри тенисистки за сезона

Тенис сезонът при дамите навлиза в своята кулминация с традиционния финален турнир на най-добрите осем тенисистки в света. Надпреварата започва на 1 ноември в Рияд и ще продължи седем дни, като за втора поредна година Саудитска Арабия е домакин на престижния WTA Финал.

От създаването си през 1972 година турнирът е неразделна част от края на сезона, а единственото му прекъсване беше през 2021 г. заради пандемията. Днес обаче надпреварата е не просто традиция, а и символ на растящото влияние на арабските инвестиции в тениса.

Класиралите се участнички напълно съвпадат с топ 8 в световната ранглиста:

Арина Сабаленка (Беларус), Ига Швьонтек (Полша), Коко Гоф (САЩ), Аманда Анисимова (САЩ), Джесика Пегула (САЩ), Елена Рибакина (Казахстан), Мадисън Кийс (САЩ) и Жасмин Паолини (Италия).

Надпреварата стартира в събота с двубоите Швьонтек – Кийс (17:00 ч.) и Анисимова – Рибакина (18:30 ч.). Срещите няма да се излъчват по българска телевизия, но могат да бъдат гледани онлайн чрез абонамент в платформата на WTA.

Очакванията са за изключително оспорван турнир, в който всяка от участничките има реални шансове да стигне до върха – но всички погледи ще бъдат насочени към Арина Сабаленка и нейния опит най-сетне да вдигне дългоочаквания трофей.