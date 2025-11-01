Новини
Страхотно! Иван Иванов ще играе на турнир в Атина с Новак Джокович

1 Ноември, 2025 10:30 583 1

Именно в потока на сръбската легенда попадна нашия талант по време на жребия

Иван Иванов получи „уайлд кард“ за участие в основната схема на турнира от сериите АТР 250, който ще се проведе на твърди кортове в зала в Атина между 2 и 8 ноември, а водач в схемата на надпреварата е световният №1 Новак Джокович. Именно в потока на сръбската легенда попадна нашия талант по време на жребия.

17-годишният варненец, който тази година спечели юношеските титли на "Уимбълдън" и US Open, ще направи дебюта си на това ниво срещу тенисист, преминал през квалификациите. Победителят от този двубой ще срещне във втория кръг американеца Рейли Опелка или осмия поставен в схемата Фабиан Марожан от Унгария.

С „уайлд кард“ участие ще вземе и бившият №3 в света и трикратен шампион от Големия шлем Стан Вавринка.

Иванов, който се подготвя в академията на Рафа Надал, първоначално трябваше да бъде водач в схемата на юношеския Мастърс в Чънду (Китай), но се отказа, за да се концентрира върху прехода си към турнирите при мъжете. Очакваше се това да се случи през следващия сезон, но поканата за участие в Атина ще му даде възможност да направи първи стъпки сред професионалистите още в края на тази година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СУПЕР

    0 0 Отговор
    САМО ДА НЕ ГО ЛАПНЕ ЧАЛГА ТРЕСКАТА.

    11:46 01.11.2025

