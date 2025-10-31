Яник Синер продължава победния си поход в Париж, вече е на четвъртфинал

Яник Синер затвърди статута си на фаворит на Мастърс 1000 в Париж, след като безапелационно елиминира аржентинеца Франциско Серундоло с 7:5, 6:1. С този успех световният номер 2 си осигури място сред най-добрите осем на престижния турнир във френската столица.

Срещата, която продължи едва 86 минути, се отличи с изключително чиста игра и минимален брой непредизвикани грешки – само 14 за целия двубой (8 за Синер, 6 за Серундоло). Италианецът демонстрира хладнокръвие и стабилност, като не остави никакви шансове на своя съперник, особено във втория сет, където доминираше изцяло на корта.

След ранното отпадане на световния номер 1 Карлос Алкарас, Синер се превърна в основен претендент за титлата в Париж. В следващия кръг той ще се изправи срещу петия поставен в схемата – американецът Бен Шелтън.