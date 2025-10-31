Новини
Спортът по ТВ в петък (31 октомври)

Спортът по ТВ в петък (31 октомври)

31 Октомври, 2025 08:42 425 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в петък (31 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

13.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 3

15.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 1

16.50 Футбол: Ал Хилал – Ал Шабаб - МАХ Спорт 4

17.30 Футбол: Фратрия – Вихрен Сандански - Диема спорт

19.30 Футбол: Елверсберг – Хановер - Диема спорт 3

19.30 Футбол: Пройсен Мюнстер – Холщайн - Нова спорт

19.30 Волейбол, ЦСКА – Монтана - МАХ Спорт 2

20.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 1

21.15 Баскетбол: Олимпиакос – Апоел Тел Авив - МАХ Спорт 3

21.30 Футбол: Аугсбург – Борусия Дортмунд - Диема спорт 3

21.30 Баскетбол: Партизан – Болоня - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Хетафе – Жирона - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Рексъм – Ковънтри - Диема спорт 2




