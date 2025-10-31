Спортът по ТВ в петък (31 октомври)

13.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 3
15.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 1
16.50 Футбол: Ал Хилал – Ал Шабаб - МАХ Спорт 4
17.30 Футбол: Фратрия – Вихрен Сандански - Диема спорт
19.30 Футбол: Елверсберг – Хановер - Диема спорт 3
19.30 Футбол: Пройсен Мюнстер – Холщайн - Нова спорт
19.30 Волейбол, ЦСКА – Монтана - МАХ Спорт 2
20.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 1
21.15 Баскетбол: Олимпиакос – Апоел Тел Авив - МАХ Спорт 3
21.30 Футбол: Аугсбург – Борусия Дортмунд - Диема спорт 3
21.30 Баскетбол: Партизан – Болоня - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: Хетафе – Жирона - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Рексъм – Ковънтри - Диема спорт 2
