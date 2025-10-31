Левски и Арда влизат в битка за бразилска перла от Втора лига

Бразилската магия във Втора лига започва да привлича вниманието на грандовете. Лео Пимента, 25-годишното дясно крило на Вихрен, се превръща в откритието на сезона. Само за 13 мача Пимента е вкарал 7 попадения, като последните му два гола донесоха убедителна победа с 5:1 над Севлиево.

Интересът на Левски към техничния южноамериканец не е тайна, пише „Мач Телеграф“. Главният скаут на клуба Красимир Петров вече няколко пъти е наблюдавал изявите на Пимента на живо и, по думите на хора от обкръжението му, е останал възхитен. „Това момче има нещо специално — скорост, техника и нюх към гола“, споделят близки до клуба.

Не само „сините“ дебнат обаче техничния бразилец. Освен Левски, сериозен интерес към Пимента проявява и Арда, както и още един от водещите тимове в efbet Лига. Според запознати, през зимния прозорец към собственика на Вихрен Константин Динев ще бъдат отправени конкретни оферти, при това много настойчиви.

Пимента пристига в Сандански през лятото, доведен от известния футболен агент Мирчо Димитров. С бързината, техниката и лекотата, с която преодолява съперниците, той бързо се превръща в любимец на феновете. Тимът на Борислав Кьосев е четвърти във Втора лига лига с 26 точки, само на шест от лидера Дунав. Днес от 17:30 ч. Вихрен гостува на Фратрия, а погледите отново ще бъдат отправени и към представянето на Пимента.