Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски и Арда влизат в битка за бразилска перла от Втора лига

Левски и Арда влизат в битка за бразилска перла от Втора лига

31 Октомври, 2025 16:45 547 3

  • втора лига-
  • лео пимента-
  • футбол

25-годишното дясно крило на Вихрен се превръща в откритието на сезона

Левски и Арда влизат в битка за бразилска перла от Втора лига - 1
Снимка: facebook.com/pfc.vihren.sandanski
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бразилската магия във Втора лига започва да привлича вниманието на грандовете. Лео Пимента, 25-годишното дясно крило на Вихрен, се превръща в откритието на сезона. Само за 13 мача Пимента е вкарал 7 попадения, като последните му два гола донесоха убедителна победа с 5:1 над Севлиево.

Интересът на Левски към техничния южноамериканец не е тайна, пише „Мач Телеграф“. Главният скаут на клуба Красимир Петров вече няколко пъти е наблюдавал изявите на Пимента на живо и, по думите на хора от обкръжението му, е останал възхитен. „Това момче има нещо специално — скорост, техника и нюх към гола“, споделят близки до клуба.

Не само „сините“ дебнат обаче техничния бразилец. Освен Левски, сериозен интерес към Пимента проявява и Арда, както и още един от водещите тимове в efbet Лига. Според запознати, през зимния прозорец към собственика на Вихрен Константин Динев ще бъдат отправени конкретни оферти, при това много настойчиви.

Пимента пристига в Сандански през лятото, доведен от известния футболен агент Мирчо Димитров. С бързината, техниката и лекотата, с която преодолява съперниците, той бързо се превръща в любимец на феновете. Тимът на Борислав Кьосев е четвърти във Втора лига лига с 26 точки, само на шест от лидера Дунав. Днес от 17:30 ч. Вихрен гостува на Фратрия, а погледите отново ще бъдат отправени и към представянето на Пимента.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гувядо

    1 1 Отговор
    Леца освен да краде от другите не умее друго!
    Що не си ги намират сами талантите🤔

    16:50 31.10.2025

  • 2 Глупост

    0 0 Отговор
    В първа лига за толкова мачове, няма да вкара и един.

    16:59 31.10.2025

  • 3 гост

    1 0 Отговор
    Хайде стига! То не бяха звезди, перли, бисери цунами и урагани и какви ли още не от 4-та конгоанска до 8-ма бразилска лига! За това "българският" футбол е на такова световно равнище!

    17:00 31.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ