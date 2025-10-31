Новини
Синът на Тити Папазов дебютира начело на баскетболния Левски

31 Октомври, 2025 11:27 772 5

Тимът загуби от Черно море Тича

Синът на Тити Папазов дебютира начело на баскетболния Левски - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Синът на известния баскетболен треньор Тити Папазов - Александър Папазов за първи път изведе "сините" в официален мач от Sesame НБЛ срещу Черно море Тича. Новината бе съобщена с гордост от клуба, който отбеляза историческия дебют на младия наставник.

"Още един син дебют – Александър Папазов води Левски днес", обявиха от ръководството на столичния тим, подчертавайки приемствеността и новата енергия в отбора.

Александър е част от треньорския щаб, оглавяван от баща му Тити Папазов, който се завърна начело на Левски през този сезон.

Въпреки ентусиазма и борбения дух, "сините" не успяха да се поздравят с успех, след като отстъпиха на Черно море с резултат 76:89. В определен момент разликата достигна цели 37 точки в полза на варненци, но Левски показа характер и намали изоставането през второто полувреме.

Макар и да не успяха да обърнат развоя на срещата, баскетболистите на Левски демонстрираха воля и желание за победа, което дава надежда на феновете за по-добри резултати в предстоящите двубои.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На готово

    3 0 Отговор
    Ами няма да бачка, я!

    11:40 31.10.2025

  • 2 И баща му

    3 0 Отговор
    рИва !

    11:41 31.10.2025

  • 3 Аз съм веган

    1 0 Отговор
    На тити ревлата сина няма никакви връзки, не.

    12:11 31.10.2025

  • 4 аве

    0 1 Отговор
    Ревливият Тити разбира от баскет, колкото прасе от ядрена физика! Тотален некадърник! Ако е наследствено тежко и горко и на отборите ръководени от чавето му!

    12:20 31.10.2025

  • 5 Гост

    0 1 Отговор
    И тоя ми се чини ревлив..., малко!

    12:21 31.10.2025

