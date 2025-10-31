Синът на Тити Папазов дебютира начело на баскетболния Левски

Синът на известния баскетболен треньор Тити Папазов - Александър Папазов за първи път изведе "сините" в официален мач от Sesame НБЛ срещу Черно море Тича. Новината бе съобщена с гордост от клуба, който отбеляза историческия дебют на младия наставник.
"Още един син дебют – Александър Папазов води Левски днес", обявиха от ръководството на столичния тим, подчертавайки приемствеността и новата енергия в отбора.
Александър е част от треньорския щаб, оглавяван от баща му Тити Папазов, който се завърна начело на Левски през този сезон.
Въпреки ентусиазма и борбения дух, "сините" не успяха да се поздравят с успех, след като отстъпиха на Черно море с резултат 76:89. В определен момент разликата достигна цели 37 точки в полза на варненци, но Левски показа характер и намали изоставането през второто полувреме.
Макар и да не успяха да обърнат развоя на срещата, баскетболистите на Левски демонстрираха воля и желание за победа, което дава надежда на феновете за по-добри резултати в предстоящите двубои.
