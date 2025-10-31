Софийският градски съд потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК

Софийският градски съд постанови Решение №1520 от 29 октомври 2025 г. по търговско дело №823/2025 г., с което отхвърли предявените от Сдружение „Българска федерация бадминтон“ искове срещу Сдружение „Български олимпийски комитет“ (БОК) за отмяна на всички решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г. Атакувани бяха решенията за избор на Весела Лечева за нов председател, както и тези за нов Контролен съвет и Изпълнително бюро на БОК.

Ищецът твърдеше, че събранието е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава – без надлежно уведомяване на членовете, без предоставени отчети, без представителна власт на някои представители на членовете на БОК и с нередовна кандидатура за председател. Тези твърдения са изцяло идентични с твърденията в останалите искови молби по другите образувани дела. Весела Лечева, избрана за нов председател на БОК, оспори тези твърдения, поддържайки, че всички процедури са спазени. В съдебното си решение съдът констатира и странното поведение на ответника БОК в лицето на Стефка Костадинова, която по никакъв начин не взема становище по отношение основателността на исковете и странно не се защитава срещу тях като не оспорва изложените от ищеца факти. (стр. 2 от р-то)

След анализ на доказателствата съдът прие, че:

1. Няма нарушена процедура относно свикването на Общото събрание, въпреки усилията на Стефка Костадинова и нейния процесуален представител да шиканират процеса като не представят изисканите им от съда доказателства, „вероятно поради липса на интерес от страна на все още представляващия председател на БОК с изтекъл мандат Стефка Костадинова от установяването на тези факти“ (стр. 12 от р-то);

2. Заседанието е проведено при пълен кворум – присъствали са 83 от общо 86 членове, което по безспорен начин докаазва, че всички членове са били надлежно уведомени за провеждането му;

3. Всички отчетни документи и проекти за решения са били представени и обсъдени надлежно.

4. Кандидатурата на Весела Лечева е подадена в срок, като изчисленията на срока са изцяло в съответствие с изискванията на ГПК.

5. Изборът ѝ за председател е законосъобразен, извършен с тайно гласуване, при което тя получава огромно мнозинство от 48 гласа срещу 33.

6. Не са налице и никакви нарушения при гласуването на ИБ и КК на БОК, като кандидатурите са приети с пълно мнозинство от всички присъъстващи.

Съдът е приел, че няма съществено нарушение, което да води до опорочаване на заседанието. Не са установени и други нарушения, които да обуславят незаконосъобразност на взетите решения.