Новини
Спорт »
Други спортове »
Софийският градски съд потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК

Софийският градски съд потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК

31 Октомври, 2025 14:02 646 3

  • софийски градски съд-
  • решение-
  • търговско дело -
  • българска федерация бадминтон-
  • български олимпийски комитет-
  • бок-
  • избор-
  • весела лечева-
  • председател-
  • сгс

Съдът е приел, че няма съществено нарушение, което да води до опорочаване на изборното заседание

Софийският градски съд потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд постанови Решение №1520 от 29 октомври 2025 г. по търговско дело №823/2025 г., с което отхвърли предявените от Сдружение „Българска федерация бадминтон“ искове срещу Сдружение „Български олимпийски комитет“ (БОК) за отмяна на всички решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г. Атакувани бяха решенията за избор на Весела Лечева за нов председател, както и тези за нов Контролен съвет и Изпълнително бюро на БОК.

Ищецът твърдеше, че събранието е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава – без надлежно уведомяване на членовете, без предоставени отчети, без представителна власт на някои представители на членовете на БОК и с нередовна кандидатура за председател. Тези твърдения са изцяло идентични с твърденията в останалите искови молби по другите образувани дела. Весела Лечева, избрана за нов председател на БОК, оспори тези твърдения, поддържайки, че всички процедури са спазени. В съдебното си решение съдът констатира и странното поведение на ответника БОК в лицето на Стефка Костадинова, която по никакъв начин не взема становище по отношение основателността на исковете и странно не се защитава срещу тях като не оспорва изложените от ищеца факти. (стр. 2 от р-то)

След анализ на доказателствата съдът прие, че:

1. Няма нарушена процедура относно свикването на Общото събрание, въпреки усилията на Стефка Костадинова и нейния процесуален представител да шиканират процеса като не представят изисканите им от съда доказателства, „вероятно поради липса на интерес от страна на все още представляващия председател на БОК с изтекъл мандат Стефка Костадинова от установяването на тези факти“ (стр. 12 от р-то);

2. Заседанието е проведено при пълен кворум – присъствали са 83 от общо 86 членове, което по безспорен начин докаазва, че всички членове са били надлежно уведомени за провеждането му;

3. Всички отчетни документи и проекти за решения са били представени и обсъдени надлежно.

4. Кандидатурата на Весела Лечева е подадена в срок, като изчисленията на срока са изцяло в съответствие с изискванията на ГПК.

5. Изборът ѝ за председател е законосъобразен, извършен с тайно гласуване, при което тя получава огромно мнозинство от 48 гласа срещу 33.

6. Не са налице и никакви нарушения при гласуването на ИБ и КК на БОК, като кандидатурите са приети с пълно мнозинство от всички присъъстващи.

Съдът е приел, че няма съществено нарушение, което да води до опорочаване на заседанието. Не са установени и други нарушения, които да обуславят незаконосъобразност на взетите решения.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    0 4 Отговор
    НЕ ЗАСЛУЖАВА ,НО Е тя !

    14:26 31.10.2025

  • 2 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Първият удар по Шопара

    14:30 31.10.2025

  • 3 дедо

    1 0 Отговор
    Стефке, Стефке, Пеевски ли те налъга да ги правиш тия глупости...

    14:38 31.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ