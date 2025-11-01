Весела Лечева с първи коментар за решението на СГС за изборите в БОК

Весела Лечева направи първи коментар за решението на Софийски градски съд по отношение на Общото събрание на БОК пред „Евронюз България“, където беше гост.
„На първо място искам да честитя Деня на будителите и ще цитирам един от слоганите на МОК – „Спортът е много повече от спорт“. Спортът е възпитание, образование, възпитание в ценности“, каза Весела Лечева.
„Това е трета инстанция, която потвърждава решенията на Общото събрание“, заяви Лечева след решението на СГС.
„Нека да припомня, че на 19-ти март беше проведено Общото събрание – максимално открито, пред очите на всички медии, нито един от участниците не оспори решенията, не изрази притеснения. Последваха жалби, два дни по-късно. Решението на СГС от 29 октомври категорично и мотивирано отхвърля всички искови претенции на жалбоподателите. Много конкретно са развити мотивите. Оборва се твърдението, че има невалидно пълномощно на Федерацията по хокей на трева, което се оказа лъжа. Отхвърля се твърдението, че събранието не е свикано надлежно. Нещо, с което също бяхме наясно, защото самият факт, че на него са присъствали 83-има от общо 86 члена на БОК по недвусмислен начин показваше, че всички са били известени, както изисква законът и събранието е взело легитимни решения. Третата претенция беше свързана с моята кандидатура и срока на нейното подаване. В решението на съда се казва категорично, че срокът е спазен“, съобщи Весела Лечева.
Избраната за председател на БОК напомни, че вече седем месеца продължава срамна сага, в която по думите ѝ, съвсем незаслужено е въвлечен българският спорт.
„Преди съдебното решение, имахме становищата на двете комисии на Общото събрание, след това две писма на МОК, които бяха получени след изключително внимателно запознаване с фактическата обстановка от тяхна страна. Моето име, това на новия генерален секретар и на новото Изпълнително бюро бяха вписани още преди няколко месеца във всички международни документи и информационни канали“, напомни отново Лечева.
„Оттук нататък зависи от моите колеги, от тяхната съвест, дали ще продължават да поставят на изпитание Българския олимпийски комитет и олимпийското движение. Дали ще продължат тази срамна история, в която въвлякоха страната ни“, добави Весела Лечева.
„Тази седмица цял свят отбеляза, че остават 100 дни до началото на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина. Вижте, дали в страница на БОК съществува такава тема. Дали нещо подсказва, че Олимпийският ни комитет работи и идва най-голямото спортно събитие“, попита Лечева и напомни, че информационните канали все още се администрират от старото ръководство.
Лечева се надява спортистите да не са потърпевши от случващото се в БОК.
„Спряното финансиране на дейностите на БОК от МОК, за съжаление, вече е факт. Наскоро МОК изиска личните банкови сметки на спортистите, за да може да преведе олимпийските им стипендии. Това се прави, след като МОК съобщи по надлежния ред, че прекратява всякакви плащания по сметката на БОК, докато тя се ползва от старото ръководство. Намираме се наистина в абсурдна ситуация, в която бяхме въвлечени от г-жа Костадинова и наши колеги, в кавички“, каза още Лечева, като напомни, че е предлагала многократно варианти за съвместно управление с два подписа, което да не ощетява олимпийската ни централа.
