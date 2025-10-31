Новини
БФС обяви наказанието на Светльо Вуцов

31 Октомври, 2025 18:30

Инцидентите бяха отложени за разглеждане, но от централата твърдят, че има съществени разминавания в докладите на различните длъжностни лица

БФС обяви наказанието на Светльо Вуцов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дисциплинарна комисия към БФС обяви наказанията след срещата между Черно море и Левски от 12-ия кръг на efbet Лига. Инцидентите бяха отложени за разглеждане, но от централата твърдят, че има съществени разминавания в докладите на различните длъжностни лица.

След въпросния двубой се разрази и меле, заформено заради жестове на "синия" вратар Светослав Вуцов към феновете на варненци, които пък го провокираха с обиди. Поради тази причина ДК глобява стража на Левски със сумата от 350 лева.

Ето всички решения за този мач:

"Решения - 31.10.2025 г.

Отложени за разглеждане инциденти от 12 кръг ППФЛ/efbet Лига/

ПФК „Черно море“ – ПФК „Левски“

След сезиране от КЕФ и запознаване с поисканите допълнителни доклади на длъжностните лица, комисията констатира съществени разминавания между докладите, допълнителните доклади и видео запис и взе следните решения:

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

По сезиране на Комисия „Етика и феърплей“ за некоректно и провокативно поведение към публиката на ПФК „Черно море“ Варна в извън игрово време, на основание чл. 19, ал.2, б. В, колонка 5 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Светослав Вуцов – състезател на ПФК „Левски“ гр. София с глоба в размер на 350 лева."


  • 1 Гонзо

    0 2 Отговор
    Свърших навремето баща му, сега ще свърша и отрочето му. Аз съм велик бе, като Бистришко тигър голмайстор.

    18:36 31.10.2025

  • 2 така ли

    1 0 Отговор
    Само това ли?!Май,че искайте даже да го тракат?Той си е Пич!.....

    19:36 31.10.2025

