Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона няма да следва примера на Реал за съдебен спор с УЕФА

Барселона няма да следва примера на Реал за съдебен спор с УЕФА

31 Октомври, 2025 19:59 451 0

  • жоан лапорта-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • барселона-
  • суперлига

Именно каталунците и Реал Мадрид бяха два от водещите отбори при обявяването на проекта, който обаче се провали само в рамките на няколко дни, след като повечето от останалите грандове се отказаха

Барселона няма да следва примера на Реал за съдебен спор с УЕФА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Барселона не планират да започват съдебни действия в искане на компенсация от УЕФА заради пропуснати ползи след нереализирането на проекта за Суперлига, съобщава вестник “Спорт”. Именно каталунците и Реал Мадрид бяха два от водещите отбори при обявяването на проекта, който обаче се провали само в рамките на няколко дни, след като повечето от останалите грандове се отказаха.

В последните дни стана ясно, че “лос бланкос” са готови да влязат в съдебна битка с европейската футболна централа в искане на впечатляваща компенсация от 4.5 милиарда евро, но в Барса са взели решение, че няма да предприемат подобни действия.

Ръководството на каталунците предприе солидни действия за сближаване с УЕФА в последните седмици, а самият президент на клуба Жоан Лапорта присъства на срещата на Европейската асоциация на клубовете. Тогава той дори заяви желание да възобнови сътрудничеството си с Европейската клубна асоциация и да работи за успокояване на страстите във футбола на Стария континент, както и завръщане на масата на диалога с УЕФА.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ