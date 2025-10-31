Новини
"Златната обувка" вече е в Мбапе

31 Октомври, 2025 17:00 539 2

Първо, трябва да благодаря на съотборниците си

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Килиан Мбапе получи "Златната обувка" за миналия сезон. Французинът спечели наградата, след като отбеляза 31 гола в Ла Лига през първата си година в Реал Мадрид.

„Първо, трябва да благодаря на съотборниците си. Тази година имаме невероятен състав. Наградите за отбора са най-важното нещо. Да играеш за Реал Мадрид е сбъдната мечта“, каза Мбапе.

По време на церемонията беше показано емоционално видео, включващо най-добрите моменти на французина с бялата фланелка, в което както Мбапе, така и съотборниците му, не можаха да скрият емоцията си.

На награждаването присъства президентът на "кралете" Флорентино Перес, както и бащата на Килиан - Уилфред Мбапе.


  • 2 Щом и на маймуни започнаха

    0 0 Отговор
    да дават златни обувки........
    Проблемът не е в на кой я дават А кой я заслужаваше.
    Едно младо момче за което казаха че ще спечели много златни обувки би трябвало да я притежава а този орангутан на всички е ясен ще Франция е натиснала и е било платено визирам ПСЖ.
    Всички ме убеждаваха че в тениса не е възможно да има договорени мачове А както виждате българи са задържани в най- джентълменския спорт.
    Тези французи са много измислени герои точно като техните войници по време на втората световна война.

    17:56 31.10.2025

