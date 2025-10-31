"Златната обувка" вече е в Мбапе

Килиан Мбапе получи "Златната обувка" за миналия сезон. Французинът спечели наградата, след като отбеляза 31 гола в Ла Лига през първата си година в Реал Мадрид.

„Първо, трябва да благодаря на съотборниците си. Тази година имаме невероятен състав. Наградите за отбора са най-важното нещо. Да играеш за Реал Мадрид е сбъдната мечта“, каза Мбапе.

По време на церемонията беше показано емоционално видео, включващо най-добрите моменти на французина с бялата фланелка, в което както Мбапе, така и съотборниците му, не можаха да скрият емоцията си.

На награждаването присъства президентът на "кралете" Флорентино Перес, както и бащата на Килиан - Уилфред Мбапе.