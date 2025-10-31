Треньорът на Левски: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Днес от 16:00 часа наставникът на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите преди гостуването на Арда.

Двубоят между двата тима е на 2 ноември (неделя) от 15:15 часа на стадион “Арена Арда”.

Веласкес коментира и анализ на "Марка", в който се казва, че испанските специалисти са високо ценени в Европа, изброявайки тези, които имат шанс да спечелят титлата. Така треньорът на "сините" се нареди до имена като наставниците на Реал Мадрид, ПСЖ и Арсенал.

"Мач срещу противник, който се е подготвил да ни затрудни. Както и вие казахте, изграден е от опитни играчи, които са добре познати в България. Влизаме с уважение към противника, но желанието ни е да направим добър мач и да го спечелим", започна Веласкес, който коментира и днешния анализ на "Марка".

"Истината е, че разбрах за това преди три минути. Абсолютно ми е все едно какво се пише, защото съм в треньорската професия от много време. Това, което ме интересува, е мачът с Арда. Това ми звучи като някакъв анекдот. Скромни, здраво стъпили на земята и само работа", разясни без излишни емоции Веласкес и след това се върна към предстоящото гостуване в Кърджали.

"Футболистите тренират добре, уверено, с добра атмосфера в колектива. Това се случва навсякъде, където има добри резултати. Всички са в перфектна кондиция, включително и Бала, който се развива много добре. Не е на 100% към днешна дата, но сме много доволни от начина, по който се възстановява през тази седмица. Утре ще преценим дали ще попадне в групата за мача.

Не съществува отбор в света - Юнвентус, Манчестър Сити или Бълселона, който да е в най-добрата си форма от юли до юни. Фокусиран съм към настоящето, с позитивно мислене. Независимо дали бием, губим или завършим наравно - правим анализ, за да поставим точната диагноза. Защото не винаги когато спечелиш, си направил всичко както трябва. Извън резултата винаги трябва да търсиш местата, където да подобриш нещо.

Дали следим какво се случва с конкурентите за тиитлата - Лудогорец и ЦСКА 1948? Предстои ни мач в неделя от 15:15 ч. срещу Арда. Да гледаш другите отбори, да обръщаш внимание на всичко, което някъде ще се случи, е грешната посока. Нашият път е ясно очертан - ден за ден и седмица за седмица. Фокусирани върху това, което правим, а не какво правят другите.

Арда загуби важен играч, който даваше разлика или поне можеше да даде разлика. Треньорът им е същия, заслужава цялото ми уважение. Отбор, който държи инициативата в мача. Освен опитни играчи имат и качество. Например един Ивелин Попов. Дадеш ли му време и пространство, от нищо може да измисли нещо и да ти създаде големи проблеми. Арда заслужи уважението ми от миналото първенство, започвайки от треньора. Те изглеждат като отбор, който се опитва да гради повече от това да руши. От тук насетне сме наясно, че ако изиграем мача по който на нас ни се иска, определено можем да постигнем победа.

Дали визрам Чинонсо Офор? Друг играч. Лудогорец също имаше играч, който прави разликата, от моя гледна точка", разясни Хулио Веласкес.