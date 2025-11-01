Новини
Филипов: В коридора имаше чалги, проститутки, Крушарски каза, че ще направи така, че Ботев да отиде в "Б" група!

1 Ноември, 2025 16:59 584 5

  • илиян филипов-
  • ботев пловдив-
  • локомотив пловдив-
  • футбол-
  • христо крушарски

Няма значение, явно той командва футбола в България

Филипов: В коридора имаше чалги, проститутки, Крушарски каза, че ще направи така, че Ботев да отиде в "Б" група! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов заяви в прав текст, че босът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски се е заканил да направи така, че "канарчетата" да отидат във Втора лига. Шефът на "жълто-черните" добави, че в коридора на "Лаута" е имало "чалги, проститутки". Филипов заяви всичко това пред репортерите на "Лаута", след като пловдивското дерби беше прекратено заради инцидент с вратаря Даниел Наумов.

Те ми казаха да направим смяна, но аз ги попитах, ако те бяха на мое място, щяха ли да направят? Да вкарат третия си вратар, защото титулярът е бил ударен с бутилка. Господин Крушарски ми каза, че щял да направи така, че Ботев да отиде в Б група. Чалги, проститутки тука имаше в коридора. Няма значение, явно той командва футбола в България. Каза, че ще направи така, че Ботев ще отиде в Б група, окей, нека да го видим.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Леле...

    6 0 Отговор
    Че то ако няма проститутки, как някой футболист ще намери с коя да излиза ?!

    17:05 01.11.2025

  • 3 Справедлив

    1 2 Отговор
    Жълтите прости патки изгубиха мача. Вратаря си го заслужи.

    17:06 01.11.2025

  • 4 Мдаааа

    2 1 Отговор
    НА ТОЗИ СЕЛТАК КРУШАТА . ТОТО НЕДОРАЗУМЕНИЕТО ОТДАВНА ТРЯБВАШЕ ДА ПОРИТЕА ИЗ ГРУПИТЕ НЯКЪДЕ . ТРЪКНАЛ ТОЧНО ТОЙ ДА СЕ ОБЕСНЯВА .

    17:07 01.11.2025

  • 5 Спиров

    0 0 Отговор
    Това е елитът на футбола в Бг, призовавам великият вожд и пръв ръководител, да отпусне поне по още 100 милиона, за доизграждане на стадионите на грандовете от Пд, те без това и другите градове немат нужда. За да можем в най-скоро време да задминем Сирия в световната ранглиста, понеже под мъдрото ръководство на БФС в момента са пред нас.

    17:10 01.11.2025

